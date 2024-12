Kazahstānā trešdien nogāzusies Azerbaidžānas pasažieru lidmašīna ar 67 cilvēkiem, no kuriem 38 gājuši bojā, paziņojis Kazahstānas vicepremjers Kanats Bozumbajevs, kurš vada katastrofas izmeklēšanas komisiju. Kā vēstījām, aviokompānijas “Azerbaijan Airlines” lidmašīna “Embraer 190”, kurā bija 62 pasažieri un pieci apkalpes locekļi, nogāzās laukā aptuveni trīs kilometrus no Kazahstānas rietumu pilsētas Aktau lidostas.

Videokadros redzams, kā lidmašīna, gatavojoties nolaisties, ietriecas zemē 45 grādu leņķī, kam seko sprādziens.

Lidmašīna veica reisu no Azerbaidžānas galvaspilsētas Baku uz Čečenijas galvaspilsētu Grozniju Krievijas Ziemeļkaukāzā, taču miglas dēļ tikusi novirzīta uz Aktau.

Saskaņā ar provizoriskām ziņām lidmašīna raidījusi briesmu signālu virs Kaspijas jūras, vēsta Azerbaidžānas ziņu aģentūra APA. Avārijas cēlonis bijis lidmašīnas sadursme ar putnu baru, ziņo mediji, atsaucoties uz aviokompāniju. Citi plašsaziņas līdzekļi, atsaucoties uz avotiem Aktau lidostā, vēsta, ka lidmašīnai bijušas tehniskas problēmas.

Tomēr Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs vēlāk paziņoja, ka “iemesli, kādēļ notika katastrofa, mums nav zināmi”. “Ir dažādas versijas. Uzskatu, ka pagaidām ir pāragri runāt par šo tēmu. Jautājums pilnībā jāizmeklē,” Alijeva teikto citē Azerbaidžānas plašsaziņas līdzekļi.

Kazahstānas Ārkārtējo situāciju ministrija pavēstīja, ka izdzīvojuši 29 cilvēki, no kuriem 27 ievietoti slimnīcā. Starp ievainotajiem ir divi bērni. 11 no ievainotajiem ir smagā stāvoklī.

Lidmašīnā atradās Azerbaidžānas, Krievijas, Kazahstānas un Kirgizstānas pilsoņi.

