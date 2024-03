VIDEO. Pāris pēc četriem mājā nodzīvotiem gadiem atklāj slepenu istabu. Soctīklotāji spriež, ko nelegālu iepriekšējie īpašnieki tur ir darījuši Ieteikt







Kāds pāris no ASV vietnē “TikTok” dalījies ar video, kurā viņi dalās ar neparastu atklājumu no savas mājas, kurā nodzīvojuši četrus gadus, taču līdz šim to nebija pamanījuši.

Iesākot stāstījumu, Aurora Bleizingstāra atklāj, ka, palīdzot vīram kādā no mājas istabām noņemt veco paklāju, viņi pamanījuši kaut ko īpatnēju aiz iebūvētā grāmatu skapja.

Palūkojoties zem masīvās koka mēbeles, viņi sapratuši, ka aiz tā kaut kas ir apslēpts. Un viņiem izrādījusies taisnība – aiz grāmatu skapja ir izveidota “viltus” izbīdāma siena, aiz kuras atrodas slepena istaba ar dzelzs durvīm un slēdzeni tās ārpusē.

Mazajā, baltajā istaba ir izbūvēta noteka, griestu apgaismojums un redzami dīvaini traipi. Un, kā jau minēts, istabas dzelzs durvis var aizslēgt tikai no ārpuses.

“Šai ir jābūt kaut kādai bumbu patvertnei vai kaut kam tamlīdzīgam,” saka Aurora, uz ko viņas vīrs atbild, ka tā “iespējams, ir bijusi panikas istaba”.

Savukārt vairāki vietnes “TikTok” lietotāji nav vienisprātis ar Auroru un viņas vīru.

“Um, vai tur notikusi slepkavība? Tas noteikti izskatās pēc veca asins traipa,” komentē kāds cilvēks.

“Šis patiešām ir ļoti dīvaini. Šī telpa man rada sliktu noskaņu,” raksta kāds cits.

Citi vēl domā, ka tā varētu būt bijusi telpa fotoattēlu attīstīšanai, varbūt arī slēpta telpa marihuānas audzēšanai vai telpa mazam mājas alus brūzim.

Tomēr Aurora vēl piemin, ka viņai ir aizdomas, ka iepriekšējiem mājas īpašniekiem “šeit bijis ieroču seifs, pamatojoties uz rūsas pēdām”, un viņa ir sazinājusies ar ģimeni, lai iegūtu sīkāku informāciju.