VIDEO. Pie daudzdzīvokļu namiem Rīgā savairojušās žurkas Ieteikt







Rīgā, pie kādas ēkas Dzelzavas ielā novērots nepatīkams skats – pie daudzdzīvokļu nama ieejas skraida vesels bars žurku.

Sociālajā tīklā “Facebook” ar video dalījusies sieviete vārdā Natālija. Publicētais video izraisījis plašas diskusijas sociālo tīklu lietotāju vidū par ēku apsaimniekošanu Rīgā.

“Gar to vienu kāpņu telpu vienmēr ir bail iet garām (pārējā māja ir ok). Pat ja neskraida, tad mistkastes vienmēr čaukst no viņām.

Tik traki gan vēl nav bijis, ka tik daudz skraidītu… Un kaķu tur ir daudz, tieši netālu tantiņas baro kaķus. Viņiem žurkas neinteresē,” zina teikt kāda lietotāja.

“No 25. līdz 29. datumam bija jābūt deratizācijai. Bet personīgi es neredzēju nevienu mašīnu vai kādu strādājam. Jūtu, ka mūsdienās žurku ir tikai vairāk,” raksta kāda lietotāja, un turpina – “un Namu pārvaldes atbilde arī bija “iepriecinoša”.

Nav jēgas tās indēt, vajag izvilkt atkritumu konteineru, aizvērt vāku un zem mājas aiztaisīt caurumus. Kurš taisīs caurumus?! Pēc visa spriežot – īrnieki.”

Savukārt cita lietotāja zina teikt, ka Nīcgales ielā ir līdzīga situācija: “Kad eju ārā izmest atkritumus. Vispirms vajag pieklauvēt pie durvīm, lai visa šī banda aizmūk un tikai tad var izmest atkritumus.”

“Tas pats notiek arī Staiceles ielā, bet Namu pārvalde apliecina, ka viss esot kārtībā,” raksta nākamais lietotājs.

“Viss Purvciems mudž no žurkām. Cilvēki raksta vēstules – Namu pārvalde neatbild,” dusmīgi raksta cita lietotāja.