Satura veidotājs platformā “TikTok” atklājis savus pretnovecošanās ieradumus, kuru dēļ viņš izskatās apmēram 20 gadus jaunāks un kuru dēļ svešinieki viņu pastāvīgi sauc par “pusaudzi”.

Brendons Mailss Mejs no Mičiganas štata, ASV, apgalvo, ka viņa noslēpums, kā saglabāt jauneklīgu izskatu, ir pavisam vienkāršs – turēties tālāk no saules gaismas un izvairīties no alkohola. Tāpat viņš uzsver, ka viņa pieeja neveikt pārāk smagus vingrinājumus sporta zālē palīdz saglabāt viņa ādu tvirtu un izvairīties no grumbu veidošanās.

Brendons savu jauneklīgo izskatu saista arī ar savu uzturu, skaidrojot, ka viņa uztura pamatā ir veselīga svaigu augļu, augu izcelsmes produktu un zivju izvēle. Tas viss palīdzot viņam justies tikpat jaunam kā pirms 10 gadiem.

Tāpat 35 gadus vecais vīrietis uzskata, ka viņa garīgajai attieksmei un noskaņojumam ir bijusi noteicoša loma, lai saglabātu jauneklīgu izskatu.

Brendons apgalvo, ka viņš ne tikai nekad nav pieskāries glāzei alkohola, bet arī visu mūžu sargājis ādu no saules.

“Visu mūžu esmu izvairījies no saules gaismas,” viņš teica. “Es valkāju kapuci, lai aizturētu sauli starus, un pārklāju arī rokas.”

Brendons cītīgi rūpējas par savu ādu kopš 13 gadu vecuma un ir pielicis lielas pūles, lai saglabātu savu veselīgo dzīvesveidu.

“Kad es dodos cauri lidostas kontrolei, kur man pajautā, cik vecs es esmu, viņi veic dubultu kontroli,” stāsta Brendons, “Vecums, ko cilvēki man piedēvē, ir svārstīgs, bet parasti tas ir 15 vai 16, vai 18 līdz 19 gadi.”

15 gadu vecumā viņš sāka veikt dažas izmaiņas diētā, piemēram, iekļaujot zaļo tēju un vairāk augu izcelsmes pārtikas. Savukārt 19 gadu vecumā viņš no sava uztura izslēdza cukuru, graudus un ogļhidrātus un tagad ēd bioloģisko pārtiku un daudz zivju.

“13 gadu vecumā es jau sāku apzināties ilgmūžību un pretnovecošanos. Tajā posmā man ļoti patika uzturs un sava ķermeņa jaunība,” piebilst viņš.

Tāpat Brendons uzskata, ka ir svarīgi vingrot, taču nedarīt neko pārāk smagu, lai nenoslogotu ķermeni. Pārāk daudz vingrinājumu var izraisīt ķermeņa stresu, kas liek ķermenim novecot.

“Es izpildu mērenus un vieglus vingrinājumus — pastaiga, joga un daži spēka treniņi,” skaidro viņš.

Brendons saka, ka “iegulda” laiku sevī, bet uzstāj, ka viņa dzīvesveids nav domāts mūžīgai dzīvošanai, bet gan veselības saglabāšanai pēc iespējas ilgāk.

“Es gribu justies labi. Jaunības sajūta ir daļa no jauna izskata. Dzīvot mūžīgi nav prioritāte. Tas ir manas veselības saglabāšanai. Manuprāt, es izskatos labāk nekā pirms desmit gadiem. Es jūtos fiziski un emocionāli jauns. Es domāju, ka ķermenis seko prātam,” ir pārliecināts Brendons.

35 gadus vecais vīrietis stāsta, ka svešinieki domā, ka viņa dzīvesveids ir “nogurdinošs”, taču viņš saka, ka to ir pavisam vienkārši ievērot. Un viņš sev neaizliedz arī pa kādam kārumam, piemēram, šokolādi. Taču tai, protams, arī ir jābūt veselīgai.

“Es ēdu šokolādi katru dienu. Tai ir no 92 līdz 100 procentiem kakao. Tā ir super rūgta,” saka Brendons.