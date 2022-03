VIDEO. “Pienākšu un šo preteklību izraušu!”: iedzīvotāji Daugavpilī reaģē agresīvi, ieraugot cilvēku ar Ukrainas karogu ielās

Protesta akcija pret karu Ukrainā Rīgā pie Krievijas vēstniecības. Foto: LETA

Jau tika ziņots, ka pirms nepilnām divām nedēļām viens no skaļākajiem skandāliem Latvijā saistībā ar atbalstu Ukrainai, izvērtās Daugavpilī. Tur, pie Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas mastā tika pacelts Ukrainas karogs. Iedzīvotāji ar to galīgi nebija mierā – tika lietoti agresīvi izteikumi, kas bija atbalsts Krievijai un pat draudēts skolas direktoram Aivaram Brokam.

Diemžēl arī Daugavpils domes vadītājs Andrejs Elksiņš pauda savu nostāju, ka neesot iedzīvotāji jādala “labajos un sliktajos” un galvenais uzdevums esot pilsētā saglabāt mieru. Viņš publiski pauda to, ka neatbalsta Ukrainas karoga pacelšanu, jo tas “provocējot” pilsētas krievvalodīgos iedzīvotājus, no kuriem vairāki tūkstoši esot Krievijas pilsoņi.

TV3 raidījums “Bez Tabu” izdomājis veikt eksperimentu – veikt akciju atbalstam Ukrainai ar šīs valsts karogu rokās iziet Daugavpils ielās un pavērot iedzīvotāju reakciju.

Diemžēl lielākā daļa ne tikai atklāti atbild žurnālistam, ka Ukrainu negrib atbalstīt, daži uzvedas visai agresīvi. Kāds ar velosipēdu garām braucošs vīrietis žurnālistu apsaukā necenzētiem vārdiem un demonstratīvi nomet kapeikas viņam pie kājām, bet kāda krievu valodā runājoša sieviete ejot garām cenšas izraut karogu no rokām: “ienākšu un šo preteklību izraušu!”.

Bet kāda cita gados pavecāka kundzīte krievu valodā žurnālistam pārmet, ka “Putins jau cik reižu bija teicis izvest “Ameriku” no valsts”…

Tikai daži iedzīvotāji pienāk pie žurnālista un teic, ka atbalsta Ukrainu, bet vienlaikus interesējas, vai viņš ir vietējais. Izdzirdot atbildi, ka viņš ir atbraucis no Rīgas, sieviete saka: “Nu tur tā lieta…. Tāpēc, ka laikam… te neatbalsta Ukrainu. Tāpēc es braukšu uz Rīgu dzīvot. Es nevaru te dzīvot! Es nevaru to attieksmi: tādu vecmodīgu. Visi mīl Krieviju, bet dzīvot un labumus saņemt grib no Latvijas. Un, ziniet, tas principā “besī”!

Sižeta filmēšanas laikā daudzi atzinās, ka publiski baidās atbalstīt Ukrainu, bet pārdzīvo klusībā. Baidās iebilst pret Krieviju, jo “līdzcilvēki noēdīs”.

