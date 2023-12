Ģimenes locekļi protestē pret savu radinieku pazušanu, kurus, iespējams, nelikumīgi aizturējušas drošības iestādes jau gadiem. Pakistāna. Foto. Scanpix/EPA/SAOOOD REHMAN

VIDEO. Policija demonstrācijā Islamabadā aiztur simtiem "pazudušo cilvēku" sievas, māsas, meitas un bērnus







Policija Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā aizturējusi simtiem sieviešu un bērnu un pielietojusi asaru gāzi, lai izklīdinātu protestus pret represijām Beludžistānā, ceturtdien paziņojušas amatpersonas un aktīvisti.

Beludžistānā tā dēvēto pazudušo cilvēku sievas, māsas un meitas sapulcēja tūkstošiem cilvēku visā valstī un devās uz galvaspilsētu, kur ieradās naktī uz ceturtdienu.

Hundreds in Pakistan's Balochistan Province continued a protest march toward the capital, Islamabad, on December 20. The protesters accuse the Pakistani security agencies of a string of abductions and extrajudicial killings of Baluch men. The authorities reject the allegations. pic.twitter.com/I5sXoE1b2T — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) December 20, 2023

Protesti sākās 6.decembrī pēc kāda jauna vīrieša nogalināšanas Beludžistānas pilsētā Turbatā. Vīrieti pāris nedēļas agrāk nogalināja pretterorisma policija.

Protestētāji veikuši vismaz 2000 kilometru garu ceļu no Turbatas līdz Islamabadai. Demonstrācijas tika rīkotas visās lielākajās pilsētās šajā maršrutā.

Beludžistānā tūkstošiem vīriešu ir pazuduši vai nogalināti. Viņu mirstīgās atliekas tiek atrastas sakropļotas. Aktīvisti un bojāgājušo tuvinieki vaino Pakistānas izlūkdienestus un armiju šajās aizdomīgajās pazušanās un slepkavībās.

Protestu līderes Mahrangas Baločas tēvs tika nolaupīts, kad viņa vēl bija bērns. Vīrieša sakropļotais līķis vēlāk tika atrasts citā pilsētā.

Naktī policija Islamabadā aizturēja vismaz 200 protestētāju, paziņoja policija.

Massive protest in Balochistan Thousands of Baloch's started "Long March" towards Pakistan capital Islamabad in protest of the missing persons of #Balochistan. pic.twitter.com/v6cMVLvWPE — Kaala_Nag (@Kaala_Nag) December 20, 2023