VIDEO. Policisti izglābj pilota dzīvību īsu brīdi pirms uz sliedēm avarējušo lidmašīnu sadragā vilciens







Losandželosas policijas departaments vietnē “Twitter” publicējis videomateriālu, kā likumsargi no avarējušas lidmašīnas mēģina atbrīvot tās pilotu. Īsu brīdi pēc tam, kad savainotais pilots veiksmīgi ir izvilkts ārā no lidaparāta, to sadragā vilciens.

Departments uzslavējis savus darbiniekus norādot, ka viņi “parādījuši varonību un ātru rīcību, glābjot dzīvību pilotam, kurš veica avārijas nosēšanos uz dzelzceļa sliedēm”.