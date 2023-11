Brīdinām – nepatīkami skati!

Polijas ziemeļaustrumos trešdien 18 gadus vecs skolnieks vidusskolā uzbrucis ar nazi klasesbiedriem, trīs no viņiem savainojot, pavēstīja policija. Uzbrukums noticis stundu laikā Kadzidlo pilsētas vidusskolā, pavēstīja vietējās policijas pārstāve sakariem ar presi Katažina Kuharska.

Divi upuri, arī padsmitnieki – puisis un meitene, smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Smagi ievainotā meitene ar helikopteru pārvesta uz citu klīniku operācijas veikšanai. Trešais upuris palīdzību saņēmis uz vietas, sacīja Kuharska.

18 gadus vecais uzbrucējs vīrietis, kurš tika identificēts kā viens no skolas audzēkņiem, vēlāk tika aizturēts policijas veiktajā operācijā.

Jauniete ievainota vēderā, bet zēns – kaklā. Ārpus skolas jaunietis rokā ievainoja trešo personu, vēsta vietējie mediji.

Pēc aculiecinieku stāstītā, uzbrukums bijis negaidīts un pārējie skolēni bēguši ārā pa skolas logiem.

Uzbrucējs aizturēts. Policija un prokuratūra veic izmeklēšanu, netālajā Ostrolekā sacīja prokurore Elžbeta Lukaševiča. Kamēr turpinās uzbrucēja, kura vārds netika izpausts, pratināšana, par uzbrukuma cēloni pagaidām nekāda informācija netiek sniegta.

#Poland: around midday in the town of Kadzidło, near Ostrołęka, an 18-year-old in a balaclava stabbed three people in his class at school, wounding them in the abdomen and neck. The assailant was arrested two hours later. https://t.co/J1h7d3A0AA

— Kyle Orton (@KyleWOrton) November 29, 2023