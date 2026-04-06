Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu baznīcas teritorija.
VIDEO. "Prātā nevarēja ienākt, ka cilvēks, kam es uzticos…" Ģimene, kuras bērns cieta no priestera Damberga seksuālās izmantošanas, joprojām gaida pilno tiesas spriedumu

20:37, 6. aprīlis 2026
Aizvadītā gada novembrī vēstījām, ka bijušajam Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvestam Krišjānim Dambergam par bērna seksuālu izmantošanu baznīcas telpās piesprieda cietumsodu uz astoņiem gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. LTV Ziņu dienesta raidījums “Panorāma” vēsta, ka zēna ģimene jau 9 mēnešus gaida pilno tiesas spriedumu. Nav zināms, kad noslēgsies tiesvedība, bet ģimene vairs nevēlas klusēt.

LTV zēna vecāki atklāja, ka draudzes prāvests bijis kā ģimenes draugs, viņš gājis arī pie cietušā zēna ģimenes uz mājām.

“Tas mācītājs arī pie mums uz mājām nāca. Principā viņš bija mums ģimenes draugs. Prātā nevarēja ienākt, ka cilvēks, kam es uzticos, kas ir baznīcas amatpersona, drošākā vieta zem Dieva jumta… Notiek kaut kas tāds,” sacīja bērna tēvs.

Ģimene par notikušo uzzināja aptuveni astoņus gadus pēc notikušā. 2014. gada vasarā tolaik ar septiņgadīgo bērnu Krišjānis Dambergs baznīcā veica “seksuāla rakstura darbības, apmierinot savu dzimumtieksmi”.

Kā LTV stāsta vecāki, ar bērnu notika neizprotamas lietas – viņš mainījās līdz nepazīšanai.

“Visi ar viņu gribēja draudzēties. Un viņš pēkšņi palika par tādu ļoti robustu un nepatīkamu, kašķīgu, asu, skaļu kausli,” atminas tēvs.

Zēna mamma stāsta, ka viss nācis gaismā laikā, kad dēls sāka runāt par pašnāvību. Tas vecākiem bijis trauksmes zvans.

“Es atceros, ka mēs vienā dienā braucām, viņš man saka: “Mammīt, vai tu zini, ka janvāris ir mēnesis, kad tiek izdarīts visvairāk pašnāvību?” Un man pilnīgi aukstas kājas. Pirms tam jau visa viņa attieksme pret ikdienu bija ļoti netipiska pusaudzim, ka viņš visu laiku viens pats gribēja būt,” LTV atklāja zēna māte.

Piedzīvotais septiņu gadu vecumā baznīcā atklājās psihoterapijas laikā, kad zēns bija jau pusaudzis. Tālāk sekoja izmeklēšana un ekspertīzes. Puisis atzinis, ka nevienam neko nav teicis, jo bijis kauns.

Spriedums, kurā pirmā tiesu instance bijušo prāvestu Krišjāni Dambergu atzīst par vainīgu, sodot ar brīvības atņemšanu uz 8 gadiem un probācijas uzraudzību uz 2 gadiem, vēl nav stājies spēkā.

Ģimenei ir nepatīkami par katoļu baznīcas reakciju: “Kāpēc baznīca vēl nav atnākusi pie mums un pateikusi: “Klausieties, mēs esam kopā ar jums!” Neviens, mīļie mani, neviens, neviens arhibīskaps, neviens nav atnācis pie mums un pateicis – mēs esam ar jums, jo mēs zinām, ka Baznīca ir izdarījusi jums pāri. Baznīca kā iestāde un viens no tiem cilvēkiem,” LTV izteicās cietušā zēna vecāki.

Krišjānis Dambergs savu vainu neatzīst.

Atgādinām, ka ikviena persona tiek uzskatīta par nevainīgu, kamēr vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!

