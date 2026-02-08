Vai tiešām Latvijā ir vismaz 211 potenciālo pedofilu? Skaitlis ir nozīmīgs 0
Jautājums par bērnu drošību un seksuālo vardarbību Latvijā ieguvis jaunu aktualitāti pēc tam, kad atklāts to personu skaits, kas ļoti īsā laikā izmantojušas iespēju anonīmi piedalīties pašpalīdzības programmā, vēsta 360TV Ziņas.
Kopš pagājušā gada novembra vietni, kas izveidota bērnu seksuālas izmantošanas materiālu tieksmes mazināšanai, Latvijā izmantojušas jau 211 personas.
Centrs “Dardedze” piedāvā anonīmu tiešsaistes pašpalīdzības programmu “ReDirection”, kuras galvenais mērķis ir mazināt cilvēku tieksmi meklēt un skatīties materiālus, kuros redzama bērnu seksuāla izmantošana. Šī programma ir specifiski mērķēta grupai, kurai radušās domas vai tieksme pēc šāda satura, kā arī personām, kuras par līdzīgiem noziegumiem jau ir nonākušas tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā.
Programmas pamatā ir kognitīvi biheiviorālās terapijas principi. Šī metode liek personai pašai analizēt savu rīcību un izprast tās cēloņus. Centra “Dardedze” pārstāve Anda Avena norāda uz tiešu saikni starp digitālo saturu un fizisku apdraudējumu – dati liecina, ka teju puse no tiem, kuri regulāri patērē bērnu seksuālās izmantošanas materiālus, ir apsvēruši domu uzrunāt reālus bērnus. Līdz ar to, mazinot šo neveselīgo tieksmi digitālajā vidē, tiek tieši mazināts fiziskas vardarbības risks sabiedrībā.
Tā kā programma ir pilnībā anonīma, precīzus datus par tās lietotājiem iegūt nav iespējams, tomēr līdzīgi pētījumi Somijā ļauj ieskicēt potenciālo profilu. Visbiežāk tie ir jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Eksperti skaidro, ka daļa šo personu sākotnēji meklē arvien ekstrēmāku pornogrāfijas saturu, jo parastais saturs vairs nesniedz gaidīto stimulāciju. Tāpat lietotāju vidū ir cilvēki, kuri paši bērnībā ir cietuši no seksuālas izmantošanas, kas radījis smagas psiholoģiskas sekas un tieksmju traucējumus.
Centra ieskatā 211 lietotāji tikai dažu mēnešu laikā ir nozīmīgs skaitlis. Tas liecina, ka sabiedrībā pastāv liela nepieciešamība pēc šāda veida atbalsta, un katrs solis tieksmes mazināšanā ir uzskatāms par uzvaru cīņā par to, lai Latvijā ciestu mazāk bērnu.
