Viņš seksuāli izmantoja bērnu baznīcā: Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvests Krišjānis Dambergs saņēmis sodu 0
Rīgas pilsētas tiesa bijušajam Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvestam Krišjānim Dambergam par bērna seksuālu izmantošanu baznīcas telpās piesprieda cietumsodu uz astoņiem gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz diviem gadiem, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
No Damberga piedzīta arī tiesas noteiktā kaitējuma kompensācija par morālo aizskārumu 27 210 eiro par labu cietušajam.
Spriedums vēl nav stājies spēkā, un to varēs pārsūdzēt pēc pilnā sprieduma sagatavošanas.
Prokuratūra iepriekš aģentūru LETA informēja, ka lietā apsūdzēts Romas katoļu draudzes prāvests par to, ka nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni izdarīja seksuāla rakstura darbības ar mazgadīgu bērnu.
Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai prāvests pēc novadīta dievkalpojuma Romas katoļu baznīcas telpās, izmantojot cietušā uzticēšanos viņam, palicis divatā ar mazgadīgo un veicis ar viņu seksuāla rakstura darbības.
Apsūdzētā vīrieša prettiesisko darbību rezultātā tika apdraudēta cietušā dzimumneaizskaramība, tikumība un normāla fiziskā un garīgā attīstība, uzskata prokuratūra.
Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminētā nozieguma izdarīšanā neatzīst.
Kā liecināja iepriekš publiskotā informācija portālā “katolis.lv”, katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs par Rīgas Svētā Alberta draudzes administratoru iecēlis tēvu Jāni Savicki, jo Dambergs atbrīvots no draudzes prāvesta pienākumiem.
Pēdējos gados šis nav vienīgais gadījums Latvijā, kur mācītājiem tiek inkriminēti seksuāla rakstura noziegumi. Patlaban par seksuāla seksuāla rakstura noziegumu kopā ar vēl vienu vīrieti apsūdzēts arī Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa, kura krimināllieta atrodas Kurzemes apgabaltiesā.