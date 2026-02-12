Ilustratīvs foto.
“Sūdzējās par sāpēm vēderā.” Vidzemē 12 gadus vecai meitenei mediķi konstatē grūtniecību 0

LETA
21:15, 12. februāris 2026
Ārsti Vidzemē, sniedzot palīdzību 12 gadus vecai meitenei, atklājuši, ka viņa ir seksuāli izmantota un gaida bērnu, ceturtdien ziņoja LTV raidījums “Panorāma”.

Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Grūtniecības termiņš ir jau vismaz pusē, bet ģimene par meitenes stāvokli nav zinājusi vai arī to slēpusi, ziņo “Panorāma”.
To, no kuras Vidzemes pilsētas vai ciemata ir meitene, policijā neatklāja. Lai sargātu cietušo, netiek izpaustas gandrīz nekādas notikušā detaļas.

Taču LTV zināms, ka meitene nogādāta slimnīcā ar sāpēm vēderā. Veicot izmeklēšanu, ārsti atklāja, ka meitene ir seksuāli izmantota un ir stāvoklī.

Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne “Panorāmai” skaidroja, ka 11. februārī tika saņemta informācija, ka medicīnas iestādē vērsusies 2013. gadā dzimusi meitene, kura sūdzējusies par sāpēm vēderā.

Medicīnas iestādē viņai konstatēta grūtniecība. Par notikušo sākts kriminālprocess pēc krimināllikuma panta, kas atrodas 16. nodaļā, tas ir – noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimuma neaizskaramību.

Plašākus komentārus “Panorāmai” nesniedza arī slimnīcā, kurā sniegta palīdzība un kuras ārsti arī ziņojuši policijai par notikušo.

Dzimumnoziegumi pret nepilngadīgajiem ir smagi pārkāpumi. Likuma izpratnē 12 gadus veca meitene ir persona, kas atrodas bezpalīdzības stāvoklī. Vainīgajam var piespriest gadiem ilgu cietumsodu vai mūža ieslodzījumu.

