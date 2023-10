VIDEO. Pusaudzis no Kalnu Karabahas spiests vadīt auto vairākas dienas, lai savu ģimeni nogādātu drošībā Armēnijā Ieteikt







13 gadus vecs zēns no Kalnu Karabahas nogādāja savus septiņus radiniekus drošībā uz Armēniju, kad norisinājās masveida izceļošana no reģiona. Tā kā viņa tēvs-militārists bija prom kaujas laukā, ģimene stāsta, ka jaunais pusaudzis Gors Hačatrians bija viņu vienīgā cerība sasniegt Armēniju. Smagais ceļojums ilga gandrīz trīs dienas. Ģimene aizbēga no sava Khnapat ciema (azeri valodā zināms kā Xanabad), tur atstājot gandrīz visu, kas viņiem pieder, vēsta “Radio Free Europe/Radio Liberty”.

“Uz Armēniju es viņus atvedu šajā mašīnā,” rāda Gors, “Es arī gulēju vadītāja krēslā. Ikreiz, kad mums vajadzēja piestāt, es atpūtos, tad mēs turpinājām ceļu. Šīs ir vecvecākiem un bērniem vajadzīgās lietas. Mēs nepaņēmām līdzi daudz mantu.”

Liels izaicinājums zēnam bija stāvie kalnu ceļi un bēgļu radītais sastrēgums uz ceļiem.

“Es biju nedaudz nobijies. Tad es sev teicu: kam jānotiek, tas notiks. Protams, es vainotu sevi, ja nespētu nogādāt savu ģimeni drošībā. Bet viss beidzās labi un mēs veiksmīgi nonācām šeit. Es nekad dzīvē nebiju brauci ar automašīnu tik tālu. Šī bija pirmā reize,” ar asarām acīs stāsta Gors.

Kalnu Karabahas reģionu pametuši desmitiem tūkstošu etnisko armēņu. Arī Gora māte saka, ka viņiem nebija citu variantu:

“Mans vīrs bija prom militārā pozīcijā. Mums vajadzēja kādu, kurš aizvestu mūs prom no ciema. Krievu miera uzturētāji teica, lai braucam un paliekam viņu bāzē. Mans dēls mūs aizveda prom no ciema. Ne tikai mūsu ģimeni, bet arī divas kaimiņu ģimenes. Mēs visi saspiedāmies mašīnā. Es biju pārsteigta par viņa spējām tik jaunā vecumā.”

Azerbaidžāna sacījusi, ka tā plāno amnestēt armēņu karotājus, taču tajā pašā laikā meklē arī aizdomās turamos par kara noziegumiem. Gora tēvs, kurš bija brīvprātīgi pieteicies aizstāvēt reģionu, neilgi pēc ģimenes aizbraukšanas arī to pameta.

“Pirms dažiem mēnešiem tētis man nopirka velosipēdu. Līdz galam nevarēju izbaudīt braukšanu ar velosipēdu. Mēs visu atstājām tur un braucām uz šejieni. Tētis mums nopirka veļasmašīnu un to mēs tur arī atstājām. Un mēs nevaram to atgūt,” skumju nomākts saka zēns.

Nesen Gors absolvēja 9. klasi. Tagad, esot bēgļu kārtā Armēnijā, viņš vēlas pelnīt naudu, lai palīdzētu savai ģimenei.