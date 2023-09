VIDEO. “Mēs nebijām tam gatavi…” Etniskie armēņi piedzīvo grūtības masveida izceļošanas laikā no Kalnu Karabahas Ieteikt







Tūkstošiem etnisko armēņu no Kalnu Karabahas saplūduši pierobežas pilsētā Gorisā pēc grūta ceļa no krīzes skartā reģiona. Medijs “Radio Free Europe/Radio Liberty” runāja ar bēgļiem Armēnijā. Viņi pastāsta, ka visu pameta un atstāja uz vietas, turklāt daļa no viņiem nav ēduši vairākas dienas.

“Mēs ieradāmies vakar, trīs ģimenes. Šeit nebija vietas, kur apmesties, tāpēc mēs palikām mašīnā. Tagad mēs vēršamies pie vietējā mēra biroja pārstāvja, lai noskaidrotu, kurp viņi mūs sūtīs. Viņi teica, ka mums jāpaliek iekšā uz grīdas. Mums pat nebija segas. Viņi mums pat neiedeva segu. Tāpēc mēs palikām mašīnā. Ko citu mēs varējām darīt? Tagad mēs gribam uzzināt, kurp mums doties, kur viņi mūs izmitinās? Mēs pametām savas mājas un visu mums piederošo. Es pat negribu vairs turpināt. Mēs šeit ieradāmies trīs ģimenes,” ar asarām acīs stāsta kāda sieviete.

Azerbaidžāna pārņēma kontroli pār Kalnu Karabahu 19. septembrī. Apmēram 120 000 Kalnu Karabahas armēņu nākotne ir neskaidra. Tiek minēts, ka vairāk nekā viena trešdaļa reģiona iedzīvotāju to jau ir pametuši.

“Es piecas dienas dzīvoju lidostā ļoti sliktos apstākļos. Tur nebija ēdiena. Mēs bijām izsalkuši. Mūsu ģimenei Kalnu Karabahā ir 13 māju, bet šeit man nav nekā. Esmu atstāta uz ielas. Kāpēc viņi mūs nebrīdināja laikus, mēs nebūtu remontējuši savas mājas. Es vēlētos, kaut mūsu mājas būtu palikuši kā šķūņi,” satraukta ir cita kundze.

Savukārt kādai sievietei ceļā uz Armēniju sākās dzemdības: “Kontrakcijas sākās, kad biju ceļā uz šejieni. Mēs vēl nezinām, ko mēs darīsim, kur dzīvosim. Mēs atstājām mājas, kad sākās azerbaidžāņu ofensīva. Mēs nebijām tam gatavi. Mēs nezinām, kas nākotnē mūs sagaida. ”