Krievijas dienvidrietumu pilsētā Rostovā pie Donas pirmstiesas izmeklēšanas izolatorā ieslodzītie, kuru vidū ir arī par terorismu notiesātie, svētdien sagrābuši par ķīlniekiem divus izolatora darbiniekus, taču viņus atbrīvojusi specvienība, pavēstījis Federālais sodu izpildes dienests.

Ķīlnieku sagrābēji nogalināti, teikts dienesta paziņojumā.

Pēc “Telegram” kanāla “Baza” informācijas, seši (pēc citas versijas – septiņi) apsūdzētie izsituši kameras loga restes un ielauzušies dežūrdaļā. Viņi sagrābuši par ķīlniekiem operatīvās nodaļas priekšnieku apakšpulkvedi Aleksandru Bogmu un dežūrdaļas jaunāko inspektoru Viktoru Končakovu, kā arī pieprasījuši automašīnu, ieročus un iespēju pamest izolatoru.

Savukārt iekšlietu struktūrās propagandas aģentūrai TASS pavēstīja, ka ķīlnieku sagrābēji tikuši turēti dažādās kamerās, taču starp viņiem bijuši sakari, ķīlnieku sagrābšanai viņi gatavojušies vairākus mēnešus un tā esot koordinēta no ārpuses.

“Mash” ziņo, ka starp ķīlnieku sagrābējiem bija Šamils Akijevs, Tamerlans Girejevs un Azamats Cickijevs, kuri ir notiesāti par dalību teroristu organizācijā “Islāma valsts” un teroristiska uzbrukuma sagatavošanu Karačajas-Čerkesijas Augstākās tiesas ēkai 2023.gada decembrī. Martā viņiem tika piespriests no 18 līdz 18,5 gadu ieslodzījums stingra režīma kolonijā.

Mediji vēsta, ka starp ķīlnieku sagrābējiem bijis arī Maliks Gandalojevs – bijušais Astrahaņas Valsts medicīnas akadēmijas students, kurš 2023. gada martā kopā ar brāli un draugu tika aizturēts Ingušijā lietā par terorakta gatavošanu.

Telegram kanālā “112” publicēti divi videoieraksti, kurus ķīlnieku sagrābēji ierakstījuši pēc ķīlnieku sagrābšanas.

Pirmajā video vīrietis ar bārdu, ar nazi rokā un melnu galvas apsēju ar arābu rakstiem teic, ka “”Islāma valsts” modžahedi” ir “ieņēmuši centrāli”. Ierakstā redzami arī divi ķīlnieki formās, no kuriem vienu video autori identificē kā Aleksandru. Pēc tam, kad Aleksandrs tiek aicināts “dalīties savās emocijās un izjūtās”, viņš saka: “Cilvēki ir noskaņoti nopietni.”

Otrajā ierakstā cits vīrietis ar bārdu un galvas apsēju teic, ka ķīlnieku sagrābēju grupu “sagatavojis pats Allāhs”, ķīlnieku sagrābšana neesot notikusi nejauši viņi izvirzījuši nosacījumus.

Saskaņā ar vienu no versijām apsūdzētie atņēmuši ieročus izolatora darbiniekiem. Propagandas aģentūras “RIA Novosti” avots apgalvo, ka ķīlnieku sagrābēji ir bruņoti ar ugunsdzēsēju cirvjiem un gumijas stekiem. Videoierakstā redzams, ka viņu rokās ir naži.

