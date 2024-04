Mārcis Judzis un bijusī sieva Ieva. Fotokolāža.

Bijušā grupas “Dzelzs Vilks” bundzinieka Mārča Judža bijusī sieva Rūta Gorkša viesojusies raidījumā “Zilonis studijā”, kurā atklāti runājusi par piedzīvotajiem sānsoļiem un līdzatkarību, ko spējusi apzināties tikai tad, kad 18 gadus ilgās attiecības beigušās.

“Atskatoties ir daudz kas skaidrs tapis,” viņa norāda.

Viņa pastāsta, ka pietiekami labi nav apzinājusies, kas viņa pati ir. Runājot par neuzticību un vīra sānsoļiem, viņa norāda: “Šī ir galvenā mana līdzatkarības tēma. Šī sānsoļu pieņemšana, manas bailes rīkoties kaut kā, nespēja redzēt sevi ārpus ģimenes.” Šobrīd viņa uzskata, ka šādas attiecības nav iespējams turpināt, taču tolaik viņa tās turpinājusi.

Manā situācijā bija ļoti būtiski bērniem parādīt, ka tas nav normāli un no tā jāiet ārā. Gribēju viņiem nodrošināt “siltumnīcas” dzīvi, kā jau visi vecāki, un parādīt, ka ir jāiet ārā no tā. Un es neeju ārā ar šampanieti vai karogu, man ir milzīgs pārdzīvojums. Patiesībā laulības izjukšana ir kā nāve, un to tā arī uztveru. Es neesmu gatava tam atdot sevi pavisam,” viņa skaidro.

“Īstenībā brīdinājumi mirgoja, ļoti daudz, bet ne pietiekoši spēcīgi es ticēju sev un savām sajūtām. Atskatoties tie brīdinājumi bijuši kā ar āmuru pa pieri. Tagad spēju to novērtēt un ieraudzīt pavisam skaidri,” Rūta Gorkša atklāj.

Kā vēstīts, publiskā attiecību drāma sākās tad, ka Rūta sociālajos tīklos dalījās ar ļoti garu un emocionālu stāstu, kas šokēja sabiedrību. Tajā atklājas daudzas nepatīkamas lietas, kas piedzīvotas attiecībās ar Mārci. Viņa rakstīja, ka šobrīd atrodas ļoti smagā savas dzīves posmā.