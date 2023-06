Foto: Gorodenkoff/SHUTTERSTOCK

VIDEO. “Script Kiddies” jeb jaunie hakeri – nopietns drauds mūsu drošībai: “Viņš ievietoja manu tālruņa numuru programmā, pārņemot manu “WhatsApp” pilnībā” Ieteikt







Jaunie hakeri spēj radīt haosu, izmantojot jau gatavus skriptus, lai uzbruktu IT tīkliem. Tā kā mūsu dzīves kļūst arvien vairāk saistītas ar internetu, palielinās arī briesmas, ko šie uzbrukumi var radīt, vēsta “Euronews”.

“Script Kiddies” jeb “Skiddies” ir termins, ko interneta drošības profesionāļi lieto, lai aprakstītu jaunus hakerus, kuri izmanto gatavas programmas, lai uzbruktu datortīkliem. Lai gan viņiem nav tādu prasmju kā pieredzējušākiem kolēģiem, vieglums, ar kādu viņi var sākt uzbrukumus, padara tos par reālu draudu interneta drošībai.

“Šie bērni, kas mūsdienās ir hakeri vārda tiešākajā nozīmē, spēj radīt vai salauzt mūsu pasauli,” saka Aleksandrs Urbelis, “Crowell & Moring LLP” kiberdrošības jurists. “Un mums ir pilnībā jāpārliecinās, ka mēs ar viņiem apejamies pareizi.”

Viens “Skidijs” anonīmi paskaidro, kā viņš sāka ar to nodarboties: “Mans veids ļoti atšķīrās no parastā veida, kas ir eksperiments ar krāpšanos un iesaistīšanos uzlaušanā. Man bija apmēram 12 gadi, un būtībā tas notika dienā, kad draugs tiešsaistē, ar kuru es tērzēju, teica: “Es atradu patiešām interesantu programmu un vēlos to izmēģināt. “Viņš ievietoja manu tālruņa numuru šajā programmā, un viņš varēja pārņemt visu manu “WhatsApp”, proti, pilnībā. Viņš varēja rakstīt ziņojumus visiem maniem draugiem, pateikt muļķīgas lietas. Tas ir paņēmiens, kurā jūs varat pilnībā pārņemt un kontrolēt kontu, kas nepieder jums. Tāpēc no tās dienas es sāku par to interesēties.”

Datorurķēšanas pievilcība bieži vien ir vienkārši vēlme izklaidēties, saka Dr Kellija Danlapa, klīniskā psiholoģe un spēļu dizainere: “Šeit ir neliela empātijas plaisa un vēlme atšķirties, vēlme individualizēt sevi, izklaidējot cilvēkus, tostarp sevi, kā arī savus draugus, darot kaut ko nerātnu vai negaidītu.”

“Script Kiddies” motivē iespēju pieaugums, saka Kristians Funks, “Kaspersky GreAT Germany” vadītājs: “Beidzamos piecus vai sešus gadus “Script Kiddies” ir atdzimuši. Tas ir vienkāršs veids, kā cilvēki var viegli nopelnīt.”

Un mūsu sistēmu pieaugošā savstarpējā savienojamība palielina mūsu ievainojamību, saka drošības pētnieks Maiks Džonss: “Uzlaušanas gadījumi tagad ir daudz aptverošāki, jo mums ir vairāk savienotu tehnoloģiju. Ir ledusskapji, apkures sistēmas, kas savienots ar internetu. Tagad jūs varat slēgt veselu slimnīcu, izmantojot izspiedējvīrusu programmatūru. Uzbrukumi kļūst arvien nopietnāki.”