"Šis ir mērķtiecīgi." Stūra mājai kārtējo reizi izdauzīti logi, bet policija notikušajā nesaskata organizētas grupas darbību







Kārtējais uzbrukums Latvijas Okupācijas muzeja Stūra mājai – izsisti trīs logu stikli. Tāpat tur strādājošie regulāri saņem draudus pa telefonu. Krieviski runājoši cilvēki sola vēstures atkārtošanos un viņu deportēšanu. Par katru šo gadījumu top iesniegums Valsts policijai. Policijā skaidro, ka visi līdzšinējie incidenti ir izmeklēti. Un tie nevedina domāt par organizētas grupas darbu, bet atsevišķu indivīdu izlēcieniem, tā šovakar vēstīja LTV “Panorāma” un sabiedrisko mediju portāls “LSM.LV“.

Gids Aivars Riekstiņš rādīja LTV žurnālistei Stūra mājas trīs izsistos logus jeb vitrīnas, kuru stikli izdauzīti pagājušajā nedēļā. “Nu, manuprāt, tā ir organizēta darbība! Individuāli izsitīs jebkuru logu… Šis ir mērķtiecīgi. Tāpat kā muzeju mājā…. Tālu nav jāmeklē. Lielais kaimiņš. Ne jau visi krievi domā, kā Putins domā. Bet to, ka tas ir organizēts, to var just uzreiz,” pauda Riekstiņš.

Muzeja direktore Solvita Vība uzsvēra, ka par katru gadījumu raksta iesniegumu policijai. Pievieno novērošanas kameras ierakstus. Taču draudi nebeidzas. “Tas ir principiāls jautājums parādīt, ka šādi uzbrukumi nedrīkst būt. Un, ja tādi ir, šīs personas tiek identificētas un saņem sodu,” sacīja Vība.

Dažādus uzbrukumus muzejs piedzīvo regulāri. No norauta Ukrainas karoga līdz sabojātām bildēm, kas izliktas par godu Ukrainas aizstāvjiem. Bet nu draudi skar pašus darbiniekus. “Viņi [zvanītāji] saka to, ka vēsture atkārtosies, deportācijas. Represijas. Lai mēs esam tam gatavi,” klāstīja muzeja direktore.

Ēkas īpašnieks – “Valsts nekustamie īpašumi” – skaidroja, ka Stūra mājā izbūvēta video novērošanas sistēma, ir tehniskā apsardze. Pērn vitrīnas izsistas četras reizes un vienā gadījumā durvis. Visi fiksētie video materiāli ir nodoti policijai. Policijā skaidroja, ka visi iesniegumi izskatīti un uzsākts process arī par tikko izsistajiem stikliem.

Muzejā pieļāva, ka saskatīt kopainu traucē tas, ka par uzbrukumiem Okupācijas muzejam Vecrīgā iesniegumi nonāk vienā iecirknī, bet par Stūra mājas stikliem – citā. Taču Rīgas Austrumu pārvaldes Kriminālpolicijas biroja priekšnieks uzsvēra – informācijas apmaiņa starp iecirkņiem notiek. “Mēs neredzam vienotu shēmu vai sistēmu, ka tiktu vērsts konkrēti pret Okupācijas muzeju. Šeit ir konkrēti indivīdi bijuši,” piebilda Jefremovs.

