“Taisnība vien krieviem bija, kad viņi runāja par bioloģiskajā laboratorijā radītiem kaujas putniem. Beidzot ir arī pierādījums,” tā atzina NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, demonstrējot video no soctīkla “X”, kurā redzams ukraiņu izgatavotais “kaujas putns”.

“Te ir viens video ar pierādījumu. Krieviem būs, ko runāt!” piebilda Slaidiņš. Video redzams, kā kāds vīrietis rāda “kaujas putnu” un to palaiž debesīs, apstiprinot, ka tas var nolidot vismaz 60 kilometrus. Gan raidījuma vadītājam Armandam Pučem, gan Slaidiņam video raisīja smieklus. “Protams, humoram jābūt! Tas viennozīmīgi – kā cūkot pretinieku un uzturēt kaujas garu,” smejot sacīja Slaidiņš, runājot par aktualitātēm kara frontē Ukrainā.

The enemy will never spot this drone

Defenders we love your humour & innovation

Support drone fundraisers 🫡#StandWithUkraine

— AnnaT 🇬🇧 🫶 🇺🇦 (@1AnnaT) May 6, 2024