VIDEO. Šogad neierasti agri jau tek kļavu sulas

Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Jaunākā laika prognoze vēsta, ka šī gada janvāris varētu kļūt par siltāko novērojumu vēsturē. Neierasti siltie laika apstākļi daudzviet Latvijā jau mudinājuši atvērties pūpolus, mežos atrodamas gailenes un uzziedējušas vizbulītes. Necerēti agri šogad sākušas tecēt arī kļavu sulas, vēstīja LTV raidījums “Panorāma”.

Sulu tecināšanas saimniecībā Smiltenes pusē pie mājas augošajās kļavās saimnieks Ervins Labanovskis pirmos urbumus jau veicis pirms Jaunā gada. Svētku galdā, par pārsteigumu viesiem, celtas svaigi tecinātas kļavu sulas!

Šajās dienās saimnieks piemājas kļavās veicis vēl vairākus urbumus, un to skaits jau sasniedzis aptuveni 100.

LA.LV Aptauja Vai jau esi sācis tecināt sulas no kokiem? Nē vēl - tas ir krietni par agru.

Jā, no kļavām.

Jā, no bērziem.

Nē, bet, ja ir tik silts, tad būs jāķeras klāt sulu tecināšanai! Padalies ar rezultātiem





“Agrāk tik agri nav bijis arī mēģināts tecināt, bet es pieļauju, ka ir tā noticis. Protams, normālos apstākļos decembrī vajadzētu būt mīnusiem,” stāsta Labanovskis.

Šajā sulu tecināšanas saimniecībā pirmo reizi kļavās ieurbtas tapas tik agri. Parasti to tecināšana sākas februāra beigās vai marta sākumā, kad pamazām mostas daba. Bet šajā ziemā daudzi dabas procesi “sagriezušies kājām gaisā”.

“Kļavai ir tā, ka viņai tas sulu dzīšanas mehānisms aktivizējas tajā brīdī, kad ir bijuši samērā lieli mīnusi, un šeit bija pirms nedēļas -7 grādi, un tad seko atkusnis. Un viņai nostrādā tas mehānisms, ka viņa sāk dzīt sulu. Tā viņa var pusi vai visu ziemu ik pa brīdim dzīt nedaudz sulu atšķirībā no bērza, kuram, ja sākās, tad sākās,” atzina Labanovskis.

Plašāk pievienotajā video.