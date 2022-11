VIDEO. Sporta fani visā pasaulē slavē ar sodrējiem nokvēpušo ogļraci, kurš steidzies no darba, lai aizvestu dēlu noskatīties basketbola spēli Ieteikt







Kāds ogļracis no Kentuki štata, ASV, izpelnījies sporta fanu uzslavas visā pasaulē, jo uz basketbola spēli ar dēlu bija devies tieši pēc darba raktuvēs.

Fotoattēlā redzams ogļracis Maikls Magvairs ar dēlu sēžam tribīnēs “Wildcats” spēles laikā. Tēvs joprojām ir darba formastērpā un zābakos, viņa seju un rokas klāj melni sodrēji, viņam blakus sēž dēls – sajūsmas pārpilns.

Viena no Kentuki fanēm Sjū Kinnēre uzņēma fotogrāfiju un ievietoja to vairākās “Wildcats” fanu lapās sociālajā tīklā “Facebook”, cerot, ka kāds atpazīs vīrieti un komandas personāls to ieraudzīs un mazajam zēnam vismaz nosūtīs autogrāfu.

Taču sievietes plāns īstenojās vēl labāk, nekā viņa cerēja – fotogrāfiju pamanīja “Wildcats” treneris, kurš to pārpublicēja savā profilā klāt pierakstot: “Manas ģimenes “amerikāņu sapnis” sākās Klārksburgas ogļraktuvēs, tāpēc šī bilde man ir tuva. Man teica, ka pēc maiņas viņš centās pagūt, lai būtu kopā ar savu dēlu un vērotu mūsu komandu. Es nezinu, kas viņš ir, bet man ir VIP biļetes viņam un viņa ģimenei!”

Drīz vien Maikls tika indentificēts. Sarunā ar CNN vīrietis stāstījis, kamēr visa šī jezga notikusi, viņš atradies raktuvēs: “Kad es beidzu darbu un ceļā uz mājām manā telefonā parādījās zona… viss kļuva traki. Es nespēju tam noticēt.”

Maikls atklājis, ka pēc darba beigšanas viņam bija tikai aptuveni 45 minūtes, lai nokļūtu līdz spēlei, un viņš nevēlējās palaist garām sava trīsgadīgā dēla Īstona pirmo basketbola pieredzi.