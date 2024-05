VIDEO. “Tagad esmu uztraukusies, jo publiski biju ielikusi zādzības video. Ja nu šie cilvēki uzzina, kur es dzīvoju?” Sieviete, kurai nozagts velosipēds, piedzīvo satraukumu Ieteikt







Cietusī, kura LA.LV lūdza neminēt savu vārdu, jo baidās no personām, kuras nozagušas viņas velosipēdu, stāsta, ka pirmo reizi savu braucamo atstājusi dzīvojamās mājas slēgtajā pagalmā.

“Es vienmēr stiepu to riteni augšā, uz savu dzīvokli, un nama pārvaldnieks vienmēr teica: ”Tu taču savu braucamo vari atstāt pagalmā. Tas ir slēgts. Bet man tāpat bija bail par savu īpašumu. Tajā dienā es atbraucu, bija daudz pirkumu un visādu citu lietu, kas bija jāuznes uz dzīvokli. Tā arī velosipēds palika mājas slēgtajā pagalmā. Pieslēdzu to ar, manuprāt, ļoti izturīgu drošības ķēdi un no rīta sapratu, ka tā pret zagļiem nav līdzējusi.”

Sieviete, atklājot velosipēda zādzību, nekavējoties sazinājusies ar nama pārvaldnieku, jo pagalmā notiek videofiksācija. Ar visiem pierādījumiem vērsusies Valsts policijā.

“Tā attieksme bija ļoti patīkama. Likumsargi atbrauca uz zādzības vietu, kas ir Čaka, Stabu ielas rajonā. Viņi mani sīki un smalki izprašņāja. Visu safotogrāfēja.“

Videonovērošanas kamerās fiksētajā video redzams, ka vīrietis sarkanā sporta kostīmā drošiem soļiem ienāk slēgtajā pagalmā, izvēlas velosipēdu un ar speciālām šķērēm pārkniebj drošības ķēdi. Cietusī norāda, ka šajā pagalmā var nonākt, tikai izejot cauri kāpņu telpai, kuru sargā drošības kods.

“Es nezinu, kā viņš iekļuva kāpņu telpā. Video ir redzams, ka viņš sākotnēji mēģina pārkāpt pāri žogam. Interesanti, ka viņš atklāti vicina tās šķēres, kas domātas drošības ierīču pārkniebšanai un tās viņam no rokām izkrīt. Kāda kundze viņam tās padod. Vai viņa šo personu ielaida pēc tam ielaida kāpņu telpā, es apgalvot nevaru.“

Uz ielas videokameras fiksējušas līdzinātājus – kādu vīrieti un sievieti. Arī viņiem ir velosipēdi. Iespējams, zagti blakus pagalmos, norāda cietusī. Viņa video publicēja internetā cerībā, ka kāds šīs personas atpazīs un vērsīsies Valsts policijā.

“Kāda sieviete atpazina to vīrieti, kura zādzības laikā stāvēja uz ielas. Viņa man atrakstīja, ka tas esot viņas kaimiņš – narkomāns, krimināla persona ar tādiem pašiem draugiem. Viņa pat baidījās man iedot adresi, kur šis vīrietis dzīvo. Ja nu kāds uzzina, ka tieši viņa ir atpazinusi zagli. Un tagad es arī esmu uztraukusies, jo publiski biju ielikusi velosipēda zādzības video. Ja nu šie cilvēki ir bīstami un uzzina, kur es dzīvoju?” satraukusies cietusī.

Katru gadu Valsts policijā tiek saņemta informācija par vismaz 1500 nozagtiem velosipēdiem. Likumsargi atzīst, ka velosipēdu zādzību izmeklēšana nav prioritāra nevienā Eiropas valstī. Arī Latvijā. Tos parasti atrod, atklājot citus noziegumus. Šādos gadījumos, pierādot īpašuma tiesības, velosipēds pie cilvēka arī atgiezīsies.

Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics LTV raidījumam 4.studija bija norādījis: ”Mēs jau pirms pāris gadiem sadarbībā ar CSDD izveidojām tādu pakalpojumu, ka reģistrējoties elektroniskajos pakalpojumos CSDD mājas lapā, jūs varat sadaļā pie velosipēdu reģistrācijas ievadīt velosipēda numuru. Arī tā velosipēda, kuru jūs vēlaties iegādāties. Vienkārši ievadīt tā numuru un pārbaudīt, vai tas ir reģistrēts kā zagts un vai Valsts policijas datubāzēs tas uzrādās meklēšanā.

Līdz ar to, jūs pietiekami ērti un ar lielu drošību varat iegādāties velosipēdu, kurš nav vismaz pieteikts kā zagts. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēks nopērk velosipēdu un tad patiesībā mēs konstatējam, ka viņš ir zagts un tad cilvēkam no jauniegūtā velosipēda ir jāatsakās.”

Tikmēr aicinām LA.LV lasītājus būt vērīgiem. Videomateriālos redzamais velosipēds tika nozagts 2. maija agrā rītā. Tas ir melnā krāsā ar sarkaniem dekoriem. Īpaša pazīme – velo sēdeklim kreisajā pusē ir skrāpējums. Tas aprīkots ar divām noņemamām somām. Ilustratīvajā foto pie šī attēla redzams, kā izskatījās velosipēds un somas.

Ja jūsu rīcībā ir informācija par personām, kuras iesaistītas velosipēda zādzībā, aicinām sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruni 110.

