VIDEO. Tēvs ar divām meitām iegāja sieviešu tualetē un saniknoja garāmgājēju – saceltais skandāls viņam dārgi maksā 0
Sociālajā vietnē “TikTok” vētrainu reakciju un jau vairāk nekā 24 miljonus skatījumu guvis kāds videoieraksts, kurā iemūžināts ass konflikts ASV, Alabamas štatā.
Tēvs vārdā Tailers Brodskis, kurš ceļoja kopā ar ģimeni, savas divas mazās meitas ieveda tukšā sieviešu tualetē, jo vīriešu labierīcības degvielas uzpildes stacijā bijušas pārāk netīras. Šī rīcība pamatīgi saniknoja kādu citu klientu, kura sieva un sievasmāte bija pamanījušas, ka sieviešu tualetē ieiet vīrietis.
Sākotnējais strīds ātri pārauga publiskā konfliktā. Saniknotais vīrietis, ignorējot to, ka tēvs vienkārši palīdz saviem bērniem, izsauca policiju, pa tālruni kārtības sargiem sūdzoties: “Sieviešu tualetē atrodas vīrietis ar divām mazām meitenēm. Viņš tieši šobrīd mazgā rokas kopā ar savām meitām.”
Kamēr meitenītes fonā raudāja, situācijā iejaucās degvielas uzpildes stacijas darbiniece, kura aizcirta durvis skandalētāja deguna priekšā un atvainojās tēvam ar meitām.
Kā vēlāk video papildinājumā pastāstīja tēvs, notikuma vietā ieradās trīs policijas darbinieki, kuri ātri vien secināja, ka tēvs nav izdarījis neko nelikumīgu, un tieši skandāla cēlājam lika pamest telpas.
Tomēr ar to stāsts nebeidzās. Konflikta video zibenīgi izplatījās internetā, un tajā redzamo agresīvo vīrieti atpazina viņa darba devēji – nekustamo īpašumu kompānija “Overstreet Properties”. Uzņēmums sociālajos tīklos nāca klajā ar paziņojumu, ka vīrieša rīcība nekādā veidā neatbilst kompānijas vērtībām un standartiem, un paziņoja, ka sadarbība ar šo mākleru ir nekavējoties pārtraukta.
Savukārt cietušais tēvs pauda cerību, ka šis gadījums liks aizdomāties visiem tiem, kuri nepamatoti uzbrūk vecākiem, kas vienkārši rūpējas par saviem bērniem.