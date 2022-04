VIDEO. “Tie ķermeņi tur nedabīgi guļ, tā neguļ nogalinātie… “: ko cilvēki Krievijā domā par notikušo Bučā? Ieteikt







Ziņu kanāla “Настоящее Время” žurnālisti devušies Krievijas ielās, lai pajautātu uz ielas satiktiem krieviem, vai viņi ir dzirdējuši par krievu karaspēka nodarīto Ukrainas pilsētā Bučā? Konteksts – pirms dažām dienām, Krievijas karaspēkam atkāpjoties no pilsētiņas Bučas, tika atrasti masu kapi ar nogalinātiem civiliedzīvotājiem. Šā brīža aprēķini liecina, ka nogalināti vairāk nekā 300 Bučas iedzīvotāji.

“Vai jūs esat dzirdējuši par notikušo Ukrainas pilsētā Bučā?”

“Tas ir briesmīgi. Un mūsu samaksa, visas valsts samaksa, būs briesmīga… Vācija, kā zināms, joprojām par to maksā jau no 1945.gada… Kas mūs sagaida, vēl nav zināms.”

“Tas ir “feiks”, vairāk neko neteikšu. Viņi visu izdarīja tā it kā mūsējie būtu nogalinājuši tos mierīgos iedzīvotājus,” – teic sieviete gados, kas atzīst – informāciju iegūst, skatoties Krievijas TV kanālus. Žurnālists vaicā, vai viņa ir redzējusi fotogrāfijas no Bučas, kas izplatītas arī rietumu TV kanālos un portālos? Viņa atbild noraidoši: “Nē, to esmu palaidusi garām.”

Kāds uz ielas satikties jaunietis teic: “Pirmo reizi dzirdu par tādu Buču… Nē, nezinu. Principā mani neinteresē šī situācija.”

“Par Buču, jā, es redzēju fotogrāfijas… Es uzskatu, ka tas ir drausmīgi… Parastie cilvēki, kas ne pie kā nav vainīgi….”

“Feiks ir tā Buča, feiks, nekas vairāk …”

Savukārt kāds vīrietis teic:

“Par Buču, protams, dzirdēju. Kā arī par karu. Pateikt gribas daudz, patiesībā gribas kliegt, bet nevar jau komentēt, mūsu vārda brīvība šeit ir ļoti ierobežota un apspiesta, par jebkuru komentāru var būt sekas. Tāpēc nākas klusēt.”

Kāda sieviete teic: “Man liekas, ka tas, ko rāda Ukrainas TV, tas nav tiesa. Es neticu tam. Es pati skatos kanālus Youtube un Krievijas TV.” Žurnālists vaicā, vai viņa nav redzējusi, kā šis notikums tika atspoguļots rietumos? “Nē, neesmu. tas viss ir sarežģīti, parastajam cilvēkam ir grūti saprast un spriest” – viņa atbild.

“Feiks? Nav feiks? Mēs nezinām. Vietējās ziņas saka, ka tas ir feiks… Ukraiņu kanālus mums te atslēdza, mēs neko neredzam. Es uzskatu, ka mēs nevaram analizēt šīs pozīcijas.”

“Tas ir patiešām baisi. Nav skaidrs, kā ar to tagad varēs dzīvot… Tas nav pieļaujams…”.



































































Bučas pilsēta pēc Krievijas armijas iebrukuma (brīdinām, ka fotogrāfijās redzami nepatīkami skati)

Kāds vīrietis: “Jā, es dzirdēju, ka mūsu karaspēki ir aizgājuši no Bučas. Man ir viedoklis par to, bet es neesmu gatavs publiski to izteikt.”

Kāds cits vīrietis: “Gan tur, gan tur darbojas propaganda. Katrs cenšas pateikt savu patiesību… Ja konkrēti par tiem cilvēkiem, es domāju, ka tas nav taisnība. Kāda jēga to darīt? Kad mūsējie tur dala humanitāro palīdzību, te pēkšņi izlēma visus pa labi, pa kreisi nogalināt? Nav loģiski…”.

“Esmu dzirdējis, tas ir drausmīgi, es esmu kategoriski pret. Tās cilvēku nāves… Kas tur var būt labs… Visi Krievijas kanāli ir propaganda, paši to rāda, maz saprot, ko?”.

“Mūsu ziņās saka vienu, Amerikas ziņās – pavisam pretējo. Man šķiet, tā ir provokācija.”

Savukārt kāda kundzīte pārliecināta: “Tas ir feiks, 100% feiks! Tie ķermeņi tur nedabīgi guļ, tā neguļ nogalinātie… “.

“Viss tas ir iestudēts. Pats esmu no Ukrainas. Mans tētis 93 gadi, vēl dzīvs. Man saka: “Ko jūs darāt? Es viņam saku: “Tēti, atver acis! Paskaties sev apkārt!”. Viņš gan nevar skatīties krievu kanālus, tie tur ir atslēgti.”

Bet kāda sieviete teic: “Tā ir sāpīga tēma mammām. Nevajag aiztikt mammu sirdis. Skatāmies, kā bērni iet bojā. Mēs zinām, ka notiek karš. Ir sāpīgi par to runāt.”