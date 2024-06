Ukraiņu lidroboti naktī uz ceturtdienu uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Rostovas un Belgorodas apgabalos, ziņo amatpersonas un mediji. Krievijas Rostovas apgabalā naktī uz ceturtdienu notikuši vairāki sprādzieni un izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Novošahtinskā, vēsta vietējais “Telegram” kanāls, norādot, ka rūpnīcai, pēc visa spriežot, uzbrukuši Ukrainas armijas lidroboti.

Naktī bezpilota lidaparāti uzbrukuši arī naftas pārstrādes rūpnīcai Starijoskolas rajonā, Krievijas Belgorodas apgabalā. Uzbrukumu veica Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde, interneta laikrakstam “Ukrainska Pravda” atklāja avots pārvaldē. Avots plašāku informāciju nesniedza, vien norādīja, ka mērķi ir sasniegti.

Krievijas mediji, atsaucoties uz Belgorodas apgabala gubernatoru Vjačeslavu Gladkovu, ziņo, ka lidrobotu uzbrukuma un sprādziena rezultātā rūpnīcā aizdedzies viens no rezervuāriem. Gladkovs arī sacīja, ka sprādzienā izbiruši logi apsardzes ēkai, bet cietušo nav.

Rostovas apgabala gubernators Vasīlijs Golubevs savā “Telegram” kanālā pēc ziņām par pirmo uzbrukumu rūpnīcai Novošahtinskā pavēstīja, ka noticis otrais uzbrukums, kur dēļ rūpnīcā apturēts darbs un darbinieki evakuēti.

“Tiek gatavota ugunsdzēsības vilciena izmantošana,” ziņoja Golubevs. Viņš apgalvoja, ka bojāgājušo un ievainoto nav, bet piebilda, ka informācija tiek precizēta. Vēlāk Golubevs rakstīja, ka ugunsgrēks esot apdzēsts.

Bezpilota lidaparātu uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā pēdējos mēnešos kļuvuši biežāki. Šādi incidenti, piemēram, notikuši Volgogradas, Kalugas, Rjazaņas, Rostovas, Samaras, Smoļenskas un Jaroslavļas apgabalos, Krasnodaras novadā, kā arī Baškortostānā un Tatarstānā. Marta beigās notika atkārtots mēģinājums uzbrukt Slavjanskas naftas pārstrādes rūpnīcai.

Ukrainas mediji ziņoja, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti 13.martā uzbrukuši arī rūpnīcai Novošahtinskā.

