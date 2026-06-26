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VIDEO. “Tu taču par viņu nerūpēsies!” Juris Zundovskis sagrauj mīļotās Jesicas sapni 0

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kokteilis.lv
18:25, 26. jūnijs 2026
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Šovā “Slavenības. Bez filtra” Jesica un Juris devušies uz savu nesen atvērto bāru, un abu saruna ievirzās par Jesicas ilgi loloto sapni par sunīti. Vīrs gan bez liekām ceremonijām atklāj, kāpēc, viņaprāt, Jesicai vēl nevajadzētu uzņemties rūpes par mājdzīvnieku. Kā viņa uztvers šos vīra vārdus?
Tuvojas Jesicas dzimšanas dienas ballīte, un viņa nolēmusi atgādināt vīram par savu sapni – mazu pūdelīti, kuru viņa vēlētos saņemt dāvanā. Juris uz to reaģē nekavējoties un diezgan skarbi liek sievai saprast, ka viņam šī doma nepatīk: “Lai viņš labāk dzīvo tur, kur viņš ir laimīgs. Tu taču par viņu nerūpēsies.”

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Jesicai pēc atbildes kabatā ilgi nav jāmeklē: “Tāpēc jau man esi tu. Kāpēc tu domā, ka es nerūpēšos? Viņš maziņš, viņu visur līdzi var nēsāt. Ar lieliem suņiem ir problēmas.”

Juris gan tik viegli nedomā padoties: “Tāpat vajag iziet ārā kādreiz. Katru dienu, lai viņš paskraida.”

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Šķiet, ka Jesica par visu ir padomājusi: “Nu tu no rīta krosu skrien, kā reiz paņemsi viņu līdzi pie siksniņas un paskriesi”, tomēr viņa ātri pati secina, ka tas tomēr varētu būt sarežģīti un pazemina latiņu uz viņasprāt vienkāršāku mājdzīvnieku: “Nu labi, bruņupucīti varbūt…” Uz to Juris kļūst jau pielaidīgāks – to varbūt varētu.

Kad par mājdzīvniekiem viss noskaidrots, Jesica pievēršas nākamajai tēmai, kas pirms ballītes jāatrisina – deju soļi. Viņa dzimšanas dienas ballītē plāno dejot valsi, kuru abi kopā cenšas apgūt.

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