Miris bijušais Valmieras un Dailes teātra aktieris Vērdiņš 0
19. jūnijā mūžībā devies bijušais Valmieras un Dailes teātra aktieris Mārtiņš Vērdiņš, liecina Latvijas Teātra darbinieku savienības ieraksts sociālajā medijā “Facebook”.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, Vērdiņš 1963. gadā beidza Konservatorijas Teātra fakultāti, taču vēl studiju laikā viņš tika ieskaitīts toreizējā Drāmas teātra, tagadējā Latvijas Nacionālā teātra, trupā.
No 1970. līdz 1975. gadam viņš bija Valmieras teātra aktieris, bet no 1975. gada līdz 1999. gadam Vērdiņš spēlēja Dailes teātrī.
Paralēli aktiera darbam mākslinieks zīmējis un gleznojis, piemēram, 2011. gadā Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā atklāja izstādi “Mārtiņa Vērdiņa kaleideskops”.