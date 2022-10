VIDEO. Ukrainas spēki ziņo, ka krievu karavīri bēgot pārģērbušies civilajās drēbēs Ieteikt







Bijušās Krievijas armijas pozīcijas netālu no Izjumas Ukrainas austrumos ir nosētas ar pamestām uniformām, pārtiku un narkotisko vielu piederumiem. Ukrainas spēki paziņojuši, ka sagūstījuši krievu karavīrus, kuri pirms bēgšanas mēģinājuma pārģērbušies civildrēbēs.

“Trešajā ceturtajā dienā mēs noķērām vienu no viņiem krustojumā netālu no Rostovas šosejas, netālu no šejienes. Viņš bija ģērbies civilā apģērbā. Viņš sāka skriet. Ja viņš nebūtu sācis skriet, varbūt mēs viņu nebūtu pamanījuši. Viņš teica, ka ir ieradies ar kuģi. Es viņam jautāju: “Vai jūs vispār zināt, kur ir jūra?”,” sarunā ar “Radio Free Europe / Radio Liberty” pastāsta Ukrainas teritoriālā aizsardzības karavīrs.

“Šķiet, ka viņiem pat nebija laika uzvilkt kurpes vai bikses. Tik ātri viņi bēga. Vēlme glābt savu ādu bija spēcīga. Un šeit mēs redzam, ka viņi bija narkomāni. Es visu laiku redzu narkotiku piederumus viņu pamestajās pozīcijās. Redzams, ka “otrā labākā armija pasaulē” ir alkoholiķu, narkomānu un citu izstumto pūlis,” norāda cits ukraiņu karavīrs.