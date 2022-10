VIDEO. Ukraiņi izstrādā jaunas bruņuvestes bērniem Ieteikt







Ukrainā tiek ražotas jaunas, vieglas bruņuvestes, kas paredzētas, lai pasargātu bērnus no šrapneļiem evakuācijas laikā no kaujas zonām. Ļvivas aizsardzības klasteris plāno izlaist 500 ķiveres un bruņuvestes bērniem vecumā no 4 līdz 14 gadiem, kamēr Ukrainas karavīri turpina cīņu, lai atbrīvotu Krievijas okupētās pilsētas un ciematus Donbasa reģiona austrumos. Klasteris norāda, ka ir pirmie pasaulē, kas masveidā ražo šāda veida rīkus bērniem, kuriem evakuācijas laikā reti tiek nodrošināta aizsardzība.

“Es neko nejūtu, kad situ. Tā ir tik spēcīga! Domāju, ka tā mani pasargātu no šrapneļiem,” priecīgi nosaka Heorhijs. Aprīlī zēns kopā ar mammu no Mariupoles atbēga uz Ļvivu. “Mēs aizbraucām, nezinot situāciju. Mariupolē runāja dažādas lietas: “Tur apšauda. Neizdosies. Pat nemēģiniet. Brauciet uz Krieviju, tur būs drošāk un mierīgāk.” Bet es gribēju uz Ukrainu. Es baidījos,” atminas zēna mamma Olha.

Par ideju radīt bruņuvestes bērniem pastāsta Maksims Pļekhovs no Ļvivas aizsardzības klastera: “Ideja bija izgatavot vieglas bruņuvestes, kas evakuācijas laikā pasargātu bērnu no šrapneļiem, stikla gabaliem un betona. Šis ir materiāls no pieaugušo bruņuvestes, ko pārbaudījām. Mēs pārbaudījām tā aizsardzību pret lodēm. Šādi izskatās īpaši augstas molekulmasas polietilēns – tam ir apmēram 28-30 slāņi. Tas ir viegls un elastīgs.”

Bruņas paredzētas bērniem vecumā no 4 līdz 14 gadiem, tās sver 2 līdz 3,5 kilogramus. Tiek ražotas arī bērniem pielāgotas ķiveres. “Tās ir tādas pašas, kā mūsu karavīriem, tikai mazākas,” norāda Pļekhovs.

Katra aizsardzības komplekta izgatavošana izmaksā apmēram 500 ASV dolārus. Ļvivas aizsardzības klasteris tiek finansēts par ziedojumiem. Aizsardzības komplektus bērniem organizācija izsniedz bez maksas.