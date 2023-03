VIDEO. Ukraiņu karavīri iebrūk Krievijas pozīcijās un sagūsta divus karavīrus Ieteikt







Spriedzi un satraukumu raisoši kadri, ko iemūžinājuši frontes karavīri, parāda, kā viņi iebrūk Krievijas spēku pozīcijās un piespiež divus okupantu kaujiniekus padoties.

Video sākumā ukraiņu karavīri pamet savas aizsargpozīcijas, šauj ar automātiskajiem ieročiem un steidzas pāri dubļainai zemei tuvāk okupantu spēkiem. Brīdi vēlāk viņi ir sasnieguši krievu tranšejas, ar granātu uzspridzina zemnīcu un vērš savas triecienšautenes pret okupantu karavīriem.

Kad vairāki krievu karavīri ir neitralizēti, viens no ukraiņu karavīriem iemet tranšejā otru granātu, lai novērstu atlikušos draudus.

Visbeidzot no tranšejas iznāk divi krievu karavīri, lai padotos.

Ar spraigajiem kadriem no notikuma vietas 7. martā dalījies Ukrainas Bruņoto spēku 108. atsevišķā kalnu uzbrukuma bataljons, kas pie video raksta: “Jūsu uzmanībai piedāvājam video no uzbrukuma, kas filmēts ar kameru, kas uzstādīta uz viena no mūsu varonīgo karavīru ķiverēm, un kura laikā tika iznīcināti vairāki rašisti un sagūstīti divi viņu biedri.”