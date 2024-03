Slavenais ukraiņu žurnālists un televīzijas raidījumu vadītājs Dmitrijs Gordons izteicis drosmīgas prognozes par Ukrainas un Krievijas bruņotā konflikta iznākuma beigu laiku, sakot, ka karš beigsies šogad.

⚡️🇺🇦Dmitry Gordon makes stunning prediction: the war will end this year after NATO comes in with its advanced weapons and "blows up" Russia easily. pic.twitter.com/KFIwrRXoOG

— SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) March 19, 2024