Dmitrijs Gordons: Šodien Ukrainā tiek izlemts ne tik ļoti Ukrainas liktenis, cik pasaules iekārtas nākotne







Krievijas sabiedrotie – Ukrainas sabiedrotie… Reālās pasaules politiskā karte. Kur redzami pagrieziena punkti, lai pasaule izmainītos uz labo pusi? TV24 raidījumā “Kārtības rullis” uz Armanda Pučes jautājumu komentāru sniedz Ukrainas mediju vides vadošo žurnālists Dmitrijs Gordons.

“Rietumiem sev ir jāatbild uz vienu jautājumu – vai viņi vēlas, lai Ukraina būtu daļa no civilizētas Rietumu pasaules? Un atkarībā no tā arī būs tas pagrieziena punkts.

Šodien Ukrainā netiek izlemts tikai Ukrainas liktenis. Un pat ne tik ļoti Ukrainas liktenis, cik pasaules iekārtas nākotne. Ukrainā tiek izlemts Taivānas liktenis. Ukrainā tiek izlemts daudzu citu valstu liktenis. Arī Izraēlas. Saprotot to, šīs pasaules varenajiem ir jāsper izlēmīgi soļi. Tāpēc ka krieviem vienalga nav ar ko atbildēt.

Nogremdēja kreiseri “Moskva”. Un kas no tā? Klusē… Veica triecienus pa Krimas tiltu vairākas reizes. Nekas – klusē. Viņi to visu norīs. Viņi ir jāpiežmiedz, tas kverplis ir jānospiež,” norāda Gordons.

Atbildot uz Armanda Pučes jautājumu, kāpēc krievi priecājas par to, ka divus gadus nav spējuši neko izdarīt, Ukrainas žurnālists norāda, ka tas esot vajadzīgs vietējiem “lopiem”, kuriem kaut kas arī esot jāsaprot:

“Viņiem taču pateica: “Ja mēs karotu ar Ukrainu, mēs taču to trīs dienu laikā… Bet tur taču ir NATO, amerikāņi, briti, eiropieši. Pirmkārt, visus ukraiņus jau nogalināja, tagad karo algotņi. Mēs regulāri nogalinām pa tūkstotim britu dienā. Tie ir algotņi un tas ir Krievijas karš ar NATO.” Tā viņi saka.”

“Krievi var draudēt tikai ar kodolieročiem, par kuru stāvokli mēs arī neko nezinām. Varbūt vispār jau sen ir sarūsējuši. Tomēr viņi ar tiem “vicinās” un saka: “Nepārkāpiet sarkanās līnijas, citādāk mēs nometīsim kodolbumbu.” Bet viņi lieliski zina, ka neviens – arī ASV un Ķīna – to nepieļaus. Ne ķīniešiem, ne amerikāņiem to nevajag. Un, ja viņiem to nevajag, tad krievi pat nepastieps roku, lai nospiestu kaut kādu pogu. Tāpēc pietieks no viņiem baidīties. Atkārtošos, viņi ir netehnoloģiski un patiesībā arī bailīgi, tāpēc ka tad, kad viņiem kārtīgi sados pa tāsi, viņi to normāli uztver, viņiem tā patīk,” uzsver Gordons.

