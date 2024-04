Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā sestdien apmēram 100 000 cilvēku piedalījās protesta mītiņā pret autoritārā premjerministra Viktora Orbāna valdību.

Mītiņu laukumā pie parlamenta ēkas rīkoja Pēters Maģars, kurš veido jaunu opozīcijas partiju.

Daudziem mītiņa dalībniekiem rokās bija valsts karogi un plakāti ar uzrakstu “Ungāri, celieties!”.

“Mēs soli pa solim atgūsim savu valsti un ķieģeli pa ķieģelim mēs uzcelsim suverēnu, mūsdienīgu Ungāriju,” Maģars sacīja gavilējošajam pūlim.

43 gadus vecais Maģars ir Orbāna valdības kādreizējās tieslietu ministres Judītes Vargas bijušais vīrs un ilgi bija pietuvināts valdošajai partijai “Fidesz”, ieņemot amatus valsts institūcijās un uzņēmumos. Tomēr tagad Maģars sola izaicināt Orbāna “varas fabriku”, izveidojot jaunu politisko partiju.

Maģars martā publiskoja slepus ierakstītu privātu sarunu ar bijušo sievu, kuras teiktais liecina, ka Orbāna valdība centusies noslēpt bijušā ministra un Orbāna kabineta biroja vadītāja iesaisti korupcijas lietā.

Eksministre apsūdzējusi bijušo vīru, ka viņš izprovocējis kompromitējošos izteikumus.

Nesen veikta aptauja liecina, ka politiskā partija, ko izveidotu Maģars, vēlēšanās varētu iegūt 11-15% balsu.

