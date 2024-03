Foto: EPA/SCANPIX/LETA Donalds Tramps.

Nedos vairs "ne centa"! Ungārijas līderis Orbāns atklājis, ko Tramps sacījis par kara izbeigšanu Ukrainā







Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir paziņojis, ka gadījumā, ja bijušais ASV prezidents Donalds Tramps šā gada novembrī atkal atgriezīsies pie varas, tad Tramps faktiski izbeigs karu Ukrainā, pārtraucot finansējumu Kijevai, nedodot vairs “ne centa”, tā vēstīja ASV medijs “CNN“.

“Viņam [Trampam] ir ļoti skaidrs redzējums,” tā Orbāns sacīja intervijā Ungārijas raidorganizācijai “M1”, kas tika pārraidīta pagājušajā svētdienā. “Viņš saka sekojošo: pirmkārt, viņš nedos ne centa Krievijas un Ukrainas karam. Tāpēc karš beigsies, jo ir acīmredzami, ka Ukraina nespēj nostāties uz savām kājām.”

Orbāna komentāri izskanēja pēc tam, kad Tramps piektdien uzņēma ungāru “spēkavīru” Orbānu Mar-a-Lago. Bijušais prezidents un neliela tuvu padomnieku grupa piektdienas vakarā aptuveni stundu Floridas kūrortā tikās ar Orbānu, tā ASV medijam “CNN” pastāstīja avoti, kuri ir informēti par šo jautājumu, un viens no tiem to raksturoja kā “saviesīgu, sociālu tikšanos” bez jebkādas darba kārtības. Cits avots to nosauca vienkārši par “draudzīgu” tikšanos.

Orbāns ir ilgstošs Eiropas Savienības un NATO centienu pretinieks, lai palīdzētu Ukrainai jau kopš tā laika, kad Krievija iebrukuma Ukrainā pirms diviem gadiem. Ungārija ir pastāvīgi kavējusi Rietumu sarunas par palīdzības sniegšanu, lai gan nesen tā parakstīja 50 miljardu eiro palīdzības paketi Kijevai un apstiprināja Zviedrijas iestāšanos NATO pēc vairāku mēnešu ilgas kavēšanās.

“Ja amerikāņi kopā ar eiropiešiem nedos naudu un ieročus, karš beigsies. Un, ja amerikāņi nedos naudu, tad eiropieši nespēs finansēt šo karu vieni paši. Un tad karš beigsies,” teica Orbāns.

“CNN” bija sazinājusies ar Trampa kampaņas pārstāvjiem, lai iegūtu komentārus.

Orbāns, kurš ir viens no nedaudzajiem atlikušajiem Krievijas prezidenta Vladimira Putina sabiedrotajiem Eiropā, savu nostāju formulēja kā tādu, kas “atbalsta mieru”, neraugoties uz to, ka tas faktiski atalgotu Maskavu par kara sākšanu pret vājāku kaimiņu un ļautu tai panākt mieru pēc saviem noteikumiem.

Tramps, kurš pagājušajā nedēļā faktiski ieguva republikāņu nomināciju prezidenta amatam, ir ieviesis līdzīgu izolācijas pieeju, lai novembrī atkal atgūtu Balto namu. Viņš ir apsolījis 24 stundu laikā izbeigt karu Ukrainā, ja tiks ievēlēts – šis process varētu notikt tikai ar Putina nosacījumiem un attaisnotu viņa nelikumīgo iebrukumu.

Orbāns un Tramps – abi ir galēji labējie populisti, kurus raksturo pret imigrantiem vērsta un demagoģiska retorika, jau sen ir pauduši savstarpēju apbrīnu viens par otru, turklāt par spīti tam, ka kritiķi apgalvo, ka Orbāns kopš atgriešanās pie varas 2010.gadā ir vājinājis valsts demokrātiskās institūcijas.

Trampa dāsnās uzslavas Orbānam ir izraisījušas bažas, ka viņš divkāršo savu atbalstu autokrātiem, kamēr Rietumu demokrātijas cenšas saglabāt vienotību savā atbalstā Ukrainai.

“Viņam patīk sadarboties ar citiem lieliem vīriem, un tādi lieli vīri kā Erdogans Turcijā var ieslodzīt cilvēkus cietumā, un jums nav nevienam jāprasa atļauja. Viņam tas patīk,” tā “CNN” žurnālistam sacīja Džons Boltons, kurš ir bijušais Trampa padomnieks nacionālās drošības jautājumos.

Trampa bijušie padomnieki apgalvo, ka viņš nemitīgi slavējis Putinu, un vairāki no viņiem uzskata, ka iespējamā otrajā termiņā Tramps būtiski mainītu Amerikas redzējumu par sevi un savu lomu pasaulē, tostarp, iespējams, izstumtu ASV no NATO un mazinātu tās saistības pret citām aizsardzības aliansēm. “NATO būtu reāli apdraudēta,” teica Boltons.