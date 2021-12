VIDEO. Valsts policija, aizdomās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, veic kratīšanu bankā Latvijā Ieteikt







Šā gada decembrī Valsts policija (VP) piedalījusies kratīšanās vairākās adresēs Latvijā, tostarp kādā bankā, aģentūru LETA informēja VP.

Kratīšanas laikā tika atrasta un izņemta dokumentācija, kā arī vairāki datu nesēji, kuri, iespējams, satur izmeklēšanai svarīgu informāciju un tiks izmantoti kā pierādījumi Čehijas tiesībsargājošo iestāžu izmeklētā kriminālprocesā.

Šā gada 8.novembrī VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde no Čehijas Augstākās prokuratūras Prāgā saņēma 19.oktobra Eiropas izmeklēšanas rīkojumu (EIR) kriminālprocesā, kurā tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana par starptautisko sankciju pārkāpšanu un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. VP pieņēma lēmumu par Čehijas EIR izpildi.

No iesniegtā EIR materiāliem izriet, ka Čehijas tiesībaizsardzības iestādes – Nacionālā centrālā organizētās noziedzības apkarošanas biroja – izmeklēšanā atrodas kriminālprocess par starptautisko sankciju iespējamu pārkāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Minēto noziedzīgo nodarījumu, iespējams, izdarījis kāds Krievijas pilsonis, kurš uzturas Čehijā, un citas personas, kuras vismaz no 2015.gada marta līdz pat šim brīdim, veicot banku operācijas no dažādām vietām Čehijā, apzināti pārkāpa Eiropas Savienības (ES) starptautiskās sankcijas, kas ir noteiktas ar ES Padomes lēmumu programmā “Ukraina”.

Čehijas likumsargiem ir aizdomas, ka, veicot banku operācijas dažādu Arkādija Rotenberga, pret kuru ir noteiktas starptautiskās sankcijas, kontrolētu uzņēmumu vārdā, minētās personas pārskaitījušas viņam līdzekļus uz ES valstīm, kā arī uz citām valstīm.

Tajā skaitā šīs personas tiek turētas aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas par ienākumiem no uzņēmējdarbības, darījumiem ar nekustamo īpašumu un citiem peļņas gūšanas veidiem. Šīs nelikumīgās darbības izdarītas uzņēmumos, kas, cita starpā, dibināti Britu Virdžīnu salu teritorijā.

Veicot EIR izpildi, 2021.gada 8.decembrī VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes likumsargiem, piedaloties arī Čehijas tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem, veica piecas kratīšanas Latvijas teritorijā ar noziedzīgo nodarījumu saistīto personu dzīvesvietās, kā arī bankā.

VP informē, ka bankas pārstāvji sadarbojās ar policiju un sniedza atbalstu kratīšanas laikā. Tika atrasta un izņemta dokumentācija elektroniskā un papīra formātā, kā arī vairāki datu nesēji, kuri, iespējams, satur izmeklēšanai svarīgu informāciju un tiks izmantoti kā pierādījumi Čehijas izmeklējamā kriminālprocesā.

Kā ziņots, Latvijas tiesībsargājošās iestādes divu Latvijas banku klientu kontos konfiscējušas aptuveni četrus miljonus eiro ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina draugu, sankciju sarakstā esošo miljardieri Rotenbergu saistītām firmām, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.

Nauda konfiscēta ar tiesas lēmumu Valsts drošības dienesta (VDD) izmeklētos kriminālprocesos, kas sākti 2019.gadā par iespējamu ES sankciju pārkāpumu. Tiesībsargājošo iestāžu uzmanību piesaistījušas trīs ārvalstu kompānijas. Raidījumam neoficiāli zināms, ka divas no tām bijušas “ABLV bankas” klientes, bet trešā – “Industra” bankas kliente. Drošības dienestam bijušas aizdomas, ka konti izmantoti Rotenberga interesēs. Viņš pats kompāniju reģistros nav rādījies, bet tajās bijuši ar viņu saistīti cilvēki.