VIDEO. Valsts policija aiztur meklēšanā izsludinātu par heroīna apriti notiesātu vīrieti Ieteikt







Pagājušonedēļ Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 2. nodaļas policisti sadarbībā ar Satiksmes drošības pārvaldes Speciālo uzdevumu nodaļas likumsargiem īstenoja nacionālajā un starptautiskā meklēšanā izsludināta 1988. gadā dzimuša vīrieša aizturēšanas operāciju.

Minētais vīrietis bija ilgstoši izvairījies no piespriestā cietumsoda par heroīna neatļautu iegādāšanos un glabāšanu realizēšanas nolūkā, kā arī realizēšanu. Turklāt pirms aizturēšanas viņš pārvietojās ar automašīnu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un, iespējams, narkotiku ietekmē. Šobrīd vīrietis ir nogādāts Rīgas Centrālcietumā.

21. jūlijā Valsts policijas likumsargi Mārupē uzsāka sekot vieglajai automašīnai un aizturēja tās vadītāju – nacionālajā un starptautiskajā meklēšanā izsludinātu 1988. gadā dzimušu vīrieti.

Aizturēšana noritēja bez starpgadījumiem, taču tika konstatēts, ka persona vada transportlīdzekli bez derīgas autovadītāja apliecības. Ņemot vērā, ka bija aizdomas, ka vīrietis atrodas apreibinošo vielu ietekmē, viņš tika nogādāts uz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļu, taču viņš no ekspertīzes atteicās.

Līdz ar to Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262.1 panta pirmās daļas – par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Par to likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

Minētais vīrietis bija izsludināts meklēšanā, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 2021. gada tiesas lēmumu, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 253.1 panta pirmās daļas – par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu.

Tiesa bija konstatējusi, ka vīrietis pirms vairākiem gadiem bija neatļauti iegādājies sevišķi bīstamas narkotiskās vielas – heroīnu, glabājis tās realizācijas nolūkā un neatļauti realizējis. Par šo noziegumu minētajam vīrietim bija piespriesta brīvības atņemšana uz 3 gadiem un 11 mēnešiem, taču viņš no soda izciešanas bija ilgstoši izvairījies. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš šo laiku bija uzturējies Latvijā un slēpies.

Šobrīd notiesātais vīrietis ir nogādāts Rīgas Centrālcietumā soda izciešanai.