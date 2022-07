Vēsturisks brīdis! Ukrainas parlamenta plenārsēžu zālē tiek ienests ES karogs

“Ukrainai tagad ir ļoti skaidra Eiropas perspektīva,” pēc Eiropas Savienības lēmuma piešķirt valstij kandidātvalsts statusu, lai pievienotos blokam, šorīt uzrunā Ukrainas parlamentam sacīja Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.

Pēc Eiropas Komisijas prezidentes uzrunas, Valsts prezidentam un deputātiem stāvot kājās un emocionāli aplaudējot, Ukrainas parlamenta plenārsēžu zālē tika ienests Eiropas Savienības (ES) karogs.

Thank you President @ZelenskyyUA for inviting me to address this special session of @ua_parliament.

Ukrainians are fighting back bravely.

Europe will do everything in our power to help Ukraine win this war.

And we will not rest until you prevail.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022