Krievijas zemūdenes “Kurska” katastrofa tieši pirms 24 gadiem bija simbolisks sākums Krievijas diktatora Vladimira Putina valdīšanai, pirmdien vakara video uzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka Kurska kļūs arī par viņa beigām.

“Mēs redzam, kā Krievija Putina vadībā patiešām virzās,” sacīja prezidents.

“Pirms 24 gadiem notika “Kurskas” katastrofa – viņa valdīšanas simbolisks sākums. Tagad mēs redzam, kāds ir viņa valdīšanas fināls. Arī Kurska. Viņa kara katastrofa,” norādīja Zelenskis.

“Tā tas vienmēr ir ar tiem, kas nicina cilvēkus un jebkādus noteikumus. Krievija atnesa karu citiem, tagad tas nāk mājās. Ukraina vienmēr ir vēlējusies tikai mieru, un mēs noteikti nodrošināsim mieru,” sacīja prezidents.

Zelenskis arī norādīja, ka Ukrainas augstākā virspavēlnieka štāba sanāksmē pirmdien viņš uzklausījis Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka Oleksandra Sirska ziņojumu, arī par operāciju Krievijas Kurskas apgabalā.

Saskaņā ar ģenerāļa teikto, Ukrainas armija kontrolē aptuveni 1000 kvadrātkilometru lielu Krievijas teritoriju.

“Tās cita starpā ir teritorijas, no kurām Krievijas armija veica triecienus mūsu Sumu apgabalam. Atbilstoši situācijai šodien un kopš 1.jūnija tās ir teju 2100 Sumu apgabala apšaudes,” sacīja Zelenskis.

“Tāpēc mūsu operācijas ir tikai Ukrainas drošības jautājums un pierobežas zonas atbrīvošana no Krievijas karavīriem,” skaidroja prezidents.

“Es pateicos visiem mūsu karavīriem, seržantiem un virsniekiem par viņu drosmi un rīcības efektivitāti,” sacīja Zelenskis.

Today, I held a meeting with a delegation from the U.S. Senate, including Senators Graham and Blumenthal—representatives of both parties. I expressed my gratitude to America for its support in our defense. It is crucial that both Ukrainians and Americans emerge truly victorious… pic.twitter.com/FaeMdeLrJL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2024