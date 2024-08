Ukraiņu karavīru kontrolē atrodas 1000 kvadrātkilometru liela Krievijas teritorija, un ukraiņu uzbrukums Krievijas Kurskas apgabalā turpinās, pirmdien publicētā video apliecināja Ukrainas armijas virspavēlnieks ģenerālis Oleksandrs Sirskis.

“Mēs turpinām veikt uzbrukuma operācijas Kurskas apgabalā. Atbilstoši situācijai šobrīd mūsu kontrolē ir aptuveni 1000 kvadrātkilometru Krievijas Federācijas teritorijas,” Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sociālo tīklu profilos publicētajā video sacīja Sirskis.

Krievijas Kurskas apgabala gubernatora pienākumu izpildītājs Aleksejs Smirnovs Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam teicis, ka apgabala 28 apdzīvotās vietas “atrodas ienaidnieka kontrolē”, vēsta Ukrainas tīmekļa izdevums “Ukrainska pravda”.

Saskaņā ar analītiskā projekta “DeepState” datiem, atbilstoši situācijai pirmdien Ukrainas armijas kontrolē Krievijas Kurskas apgabalā varētu atrasties aptuveni 44 apdzīvotās vietas.

Ukrainas armija Kurskas apgabala teritorijā, saskaņā ar Smirnova teikto, ielauzusies 12 kilometru dziļumā, un platumā Krievijas robežas pārrāvums sasniedz 40 kilometrus.

No savām dzīvesvietām aizbēguši vai evakuēti jau 121 000 krievu, bet vēl 180 tūkstošus varasiestādes grasās evakuēt.

Kā ziņots, Ukrainas armija uzbrukumu Kurskas apgabalā sāka 6.augustā, pārraujot krievu robežapsardzību Sudžas rajonā, bet pēc tam sākot strauju virzību arī blakus esošajās teritorijās.

Tādējādi, karadarbībai pēc Krievijas atkārtotā iebruka ilgstot jau trešo gadu, Ukraina beidzot pārnesi karu uz pašas agresorvalsts teritoriju.

Tikmēr Krievija pirmdien paziņojusi, ka Ukrainas armijas aktivitātes dēļ uzsākusi iedzīvotāju evakuāciju arī no Krasnajas Jarugas rajona kaimiņos esošajā Belgorodas apgabalā.

Tīmekļa izdevums “Mediazona” ziņo, ka jau svētdien daļa Krasnajas Jarugas un tās apkārtnē esošo ciemu iedzīvotāju aizbēguši patstāvīgi, lai gan, kā izteicies apgabala gubernators, tad “evakuācijas nepieciešamības vēl nav bijis”.

Meeting of the Staff

The most important: Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi reported on our defensive actions on the front and our operations in the Kursk region. We are grateful to all soldiers and commanders for their resilience and decisive actions. Among other things, we… pic.twitter.com/wYEkLGJP5Y

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2024