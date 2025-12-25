VIDEO. “Ziemassvētku sajūta kļuva par kripatiņu klātesošāka.” Latgalē traktoristi patīkami pārsteidz vietējos iedzīvotājus 0
Ziemassvētki ir brīnumu laiks. Visu vēl īpašāku padara apkārt esošās eglītes un brīnumainās svētku lampiņas, taču Latgalē traktoristiem ir savi plāni, kā pārsteigt iedzīvotājus un radīt svētku sajūtu pat tiem, kuri Ziemassvētkus cenšas ignorēt.
Varakļānu kultūras centrs sociālo mediju platformā “Facebook” publicējis ierakstu, kurā redzami traktori, izpušķoti ar Ziemassvētku dekorācijām.
Viņi raksta: “Mūsu apkārtnē ir radošākie un atraktīvākie lauksaimnieki❤️ Prieks par to, jo Ziemassvētku sajūta kļuva par kripatiņu klātesošāka❄️”.
Liene komentāru sadaļā neslēpj savu sajūsmu un raksta: “Super! Laimīgie traktori! Prieks visiem – cik maz vajag, lai būtu svētki.”
Andris dalās savā pieredzē un stāsta, ka Norvēģijā apkārtnē, kur viņš dzīvo zemnieki katru gadu veido šādus svētku braucienus.
Kas sakāms citiem?
“Kamēr Eiropā no tiek cīņa par fermeru atbalstu, tikmēr Latvijas tūdaliņi ar eglīšu lampiņām karinās.”
“Ļoti iepriecinoši!”
“Latgale, kā vienmēr, izceļas. Bet laba ideja. Ziemā lauki nav jāar, mums traktori stāv dīkā… var palaist pa visu pagastu pāris apļus.”
“Super! Jūs esat lieliski!”
“Cik skaisti.🥰🥰🥰 Kādi malacīši.🤩 Cik mīļi. Pasakaini.🌟 Cik cilvēkiem maz vajag, lai būtu prieks, gan maziem, gan lieliem.Jāsūta uz MK lai pamācās, kā bez 5 miljoniem, uzburt pasaku. Visu cieņu zemniekiem, ģimenēm, laikam, fantāzijai.”
Video skaties:
https://www.facebook.com/reel/4234254366896145