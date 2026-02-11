FOTO: LA.LV kolāža

Jau vairākkārt izskanējušas ziņas par boksera Kristapa Zuša suņiem un iespējamu agresiju, ar ko nācies saskarties citiem cilvēkiem. Zutis ieradies Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) birojā, lai veiktu pārbaudi, taču viss nav noritējis, kā plānots.

Kristaps Zutis video straumēšanas platformā “YouTube” publicējis video, kurā apgalvo, ka PVD jau vairāku gadu garumā sistemātiski vajā viņu un viņa suņus. Viņš arī norāda, ka viņam piemērots sods par to, ka iestāde vēlējusies pārbaudīt suņu agresivitāti, taču viņš bijis “nesasniedzams”. Zutis gan uzsver, ka uzskatīt viņu par nesasniedzamu esot absurdi, jo līdzīgas pārbaudes ar viņa suņiem jau iepriekš esot veiktas.

Ierodoties iestādē, Zutis bijis apņēmības pilns panākt, lai pārbaude tiktu veikta nekavējoties. “Es te sēdēšu tikmēr, kamēr jūs viņus pārbaudīsiet vai anulēsiet sodus,” viņš sacīja.
Zutis norāda, ka esot zvanījis un mēģinājis visu sarunāt, taču PVD pārstāvji atteikušies. Arī šobrīd, ierodoties klātienē, visi apstākļi liecina, ka pārbaudi uzreiz veikt nebūs iespējams.

“Man nav jāpakārto sava dzīve jūsu komisijām. Šeit ir PVD, un jūs mani sodījāt kā instance,” PVD pārstāvjiem sacīja Zutis.

Sarunai pēc neilga laika pievienojās arī policija, kas uzklausīja situāciju, taču norādīja, ka pārbaude nenotiek konkrētajā vietā.

“Jūs kā instance pārkāpjat savas pilnvaras. Attiecīgie cilvēki un inspektori, kuriem es nepatīku, strādā šajā dienestā un dara visu iespējamo un neiespējamo,” piebilda Zutis.

Viņš arī norādīja, ka iepriekšējais incidents, kurā bija iesaistīti abi viņa suņi, ticis pārsūdzēts un cietušajam sunim visi izdevumi apmaksāti, tomēr pilnīgs risinājums situācijai joprojām neesot rasts.

Vēlāk noskaidrojās, ka neviena persona, kas varētu šo lietu atrisināt, konkrētajā brīdī neatrodas uz vietas, tāpēc tika pieņemts lēmums uzrakstīt iesniegumu, norādot visu kontaktinformāciju, lai turpmāk nerastos apsūdzības par to, ka suņa saimnieks nav sasniedzams. Policija arī norādīja, ka lēmumus iespējams pārsūdzēt, lai rastu kompromisu un panāktu visu pušu vienošanos.

Plašāk skaties video:

