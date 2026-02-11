Foto. Scanpix/Karina Rymarchuk

Vēl nav nokavēts! Šo trīs zodiaka zīmju pārstāvji līdz Valentīna dienai vēl var paspēt sastapt savu sirdsāķīti

11. februāris 2026
Lai Valentīndiena tuvojas straujiem soļiem, dažām zodiaka zīmēm vēl ir visas iespējas uz romantisku pārsteigumu. Zvaigznes liecina, ka īstās dzirksteles var aizdegties pēdējā brīdī – un tieši tad tās visbiežāk ir viskarstākās.

Dvīņi

Dvīņiem februāris ir laiks, kad beidzot var atslābt un atļaut sev sajust vieglumu attiecībās. Iepriekšējie mēneši, iespējams, bijuši vairāk veltīti darbam vai personīgai izaugsmei, taču šobrīd Venēra atrodas tev labvēlīgā aspektā, kas aktivizē tavu vēlmi pēc saiknes, sarunām un flirta.

Šajā laikā vari satikt kādu, ar kuru sarunas plūst tik dabiski, it kā jūs būtu pazīstami jau gadiem. Iepazīšanās iespējama gan tiešsaistē, gan gluži vienkārši sabiedriskajā transportā vai rindā pēc kafijas. Neignorē intuīciju – ja sirds saka “uzraksti”, tad dari to.

Dvīņu atslēgas vārdi šim periodam: atvērtība, saruna, nejaušība, dzirksts.

