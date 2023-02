VIDEO. Žurka no veikala nozog dimanta kaklarotu un ātri pazūd griestu spraugā Ieteikt







Indijā no juvelierizstrādājumu veikala nozagta dimanta kaklarota. Videonovērošanas kamera fiksējusi vainīgo – tā bijusi žurka.

Video redzams, kā no spraugas starp griestiem parādās žurka. Tā, brīdi padomājusi, uzlec uz veikalā apskatei izliktās kaklarotas, satver to un ātri aizskrien atpakaļ, no kurienes nākusi.

Sociālajā vietnē “Twitter” ar neparasto videonovērošanas kameras fiksēto atgadījumu dalījies policijas komisārs Radžešs Hingankars.