VIDEO. 10 lietas ikkatra mājās, kas var izraisīt ilgstošas veselības problēmas un dažāda rakstura saslimšanas Ieteikt







Gastrointestinālās fizioloģijas eksperts atklāj netīrākos priekšmetus, kas atrodami ikviena mājās, kuri var izraisīt dažāda rakstura saslimšanas.

Londonā bāzētais fiziologs Džordans Havorts norādījis, ka “70% cilvēku nepietiekami uzkopj savu mājokļus”.

Savā “TikTok” profilā viņš ievietojis video, kurā uzskaita 10 priekšmetus, kas var uzkrāt visvairāk baktēriju un kas var izraisīt ilgtermiņa veselības problēmas.

10. Apavi

Havorts norāda, ka apavi var pārnēsāt tādas baktērijas kā Clostridioides difficile, kas var likt sadumpoties kuņģa-zarnu traktam un var izraisīt smagu caureju.

Viņš iesaka āras apavus vienmēr atstāt pie mājas ārdurvīm, lai neizplatītu baktērijas dzīvojamā telpā.

9. Mikroviļņu krāsns

Mikroviļņu krāsnīs var mājot tādas baktērijas kā E. coli un salmonella. “Ja jūsu mikroviļņu krāsns ir noklāta ar traipiem, notīriet tos un neaizmirstiet par ārpusi,” stāsta Havorts.

8. Trauku lupatas

Fiziologs trauku lupatām piešķir titulu – “viena no visvairāk piesārņotajām lietām jūsu mājās”.

Viņš norāda, ka cilvēki bieži izmanto trauku lupatas vairākām virsmām, tostarp galdiem, rokām un traukiem, tādējādi rodas labvēlīga vide mikrobiem. Lai iznīcinātu mikrobus, viņš iesaka regulāri tās izmazgāt verdošā ūdenī.

7. Dēlīši produktu griešanai

Neatkarīgi no tā, vai dēlītis ir plastmasas vai koka, ar nazi iegrieztajās vietās, var iemājot baktērijas. Lai atbrīvotos no baktērijām, Havorts iesaka tos kārtīgi nomazgāt vismaz divreiz.

Tāpat viņš iesaka katram pārtikas produktam izmantot savu dēlīti.

6. Ledusskapis

Fiziologs iesaka vismaz reizi mēnesī iztīrīt ledusskapi. Viņš iesaka ledusskapja augšējos plauktos izvietot ēšanai gatavos produktus un zemākajos plauktos novietot produktus, kam ir ilgāks gatavošanas laiks un derīguma termiņš.

5. Kafijas automāts

Kafijas automāti, īpaši rezervuāri, var būt baktēriju un pelējuma vairošanās vieta. Havorts iesaka pirms automāta lietošanas vienmēr nomainīt ūdeni un regulāri to izskalot, piemēram, ar etiķi.

4. Dvieļi

Līdzīgi kā trauku lupatas, arī dvieļi tiek izmantoti dažādām dzīves situācijām. Fiziologs iesaka neizmantot vienu un to pašu dvieli pēc dušas un roku slaucīšanai pēc tualetes apmeklējuma.

3. Slēdži un durvju rokturi

Gan slēdži, gan durvju rokturi ir ideāla vieta baktērijām.

“Esiet godīgi, kad pēdējo reizi atcerējāties par gaismas slēdžu tīrīšanu?” video jautā zarnu veselības eksperts.

2. Mājdzīvnieki

“Varētu domāt, ka jūsu suņu bučiņas ir jaukas, taču viņu rotaļlietas, bļodas un kakas ir pilnas ar baktērijām, un, iespējams, viņi visās šajās lietās ir ielikuši savas sejas,” skaidro fiziologs.

Eksperts iesaka regulāri mazgāt mājdzīvniekus un izvairīties no pārlieku aktīvas viņu bučošanas.

1. TV tālvadības pults

“Saskaņā ar pētījumiem uz televizora tālvadības pults ir līdz pat 20 reizēm vairāk baktēriju nekā uz tualetes sēdekļa. Padomājiet par to, cik reizes esat to spaidījis un pēc tam ar to pašu roku kaut ko paņēmis un apēdis. Šī ir zīme, lai to iztīrītu tūlīt!” uzsver Havorts.