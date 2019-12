Krištianu Ronaldu un Novaks Džokovičs kopīgā treniņā. Foto: “Twitter”/kolāža

Ziemassvētku laikā kopīgu treniņu aizvadījušas divas pasaules sporta megazvaigznes – futbola spīdeklis Krištianu Ronaldu un tenisa smagsvars Novaks Džokovičs.

Abi darbojās atlētikas zālē, kur portugālis Ronaldu cita starpā centās apmācīt serbu Džokoviču kā pēc iespējas augstāk palēkties. Abi centās ar galvu aizskart pie griestiem novilktu virvi.

Ronaldu to var darīt ar pārliecību, jo nesen Itālijas klubu Turīnas “Juventus” pārstāvošais portugālis futbola spēles laikā guva vārtus ar galvu, bumbai sitiena brīdī iesot 2,56 metru augstumā. Ronaldu ir 1,87 metrus garšs, līdz ar to viņa lēciens patiesi bija izcils (video no 3:00 minūtes). Jāpiebilst, ka sitienu Ronaldu izdarīja jau piezemējoties, līdz ar to viņš bija uzlēcis vēl augstāk.