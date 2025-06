Krievijā Brjanskas un Kurskas apgabalos sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu sabrukuši divi tilti, pavēstīja amatpersonas, norādot, ka Brjanskas apgabalā dzīvību zaudējuši vismaz septiņi cilvēki un 66 ievainoti.

Abi tilti saspridzināti, un notikušais tiek izmeklēts pēc panta par “teroraktu”, pavēstīja Krievijas Izmeklēšanas komiteja.

Brjanskas apgabalā autotilts sabruka sestdienas vakarā, bet dzelzceļa tilts Kurskas apgabalā – naktī uz svētdienu.

Brjanskas apgabalā tilts sabrucis brīdī, kad pa tiltu braukusi fūre.

Sabrukušajā tiltā ietriecies pasažieru vilciens, un tā rezultātā no sliedēm noskrējusi lokomotīve un četri vagoni.

Drošības struktūrām tuvie “Telegram” kanāli uzreiz pēc incidenta ziņoja, ka iespējamais tilta sabrukšanas iemesls varētu būt sprādziens.

Vēlāk versiju par tilta saspridzināšanu apstiprināja Brjanskas apgabala gubernators Aleksandrs Bogomazs.

Vēl viens tilts naktī uz svētdienu sabrucis Kurskas apgabalā, pavēstīja apgabala gubernators Aleksandrs Hinšteins.

Tas noticis brīdī, kad pa tiltu braucis kravas vilciens. Daļa vilciena sastāva nogāzusies uz autoceļa zem tilta. Vienam mašīnistam savainotas kājas.

“Telegram” kanāls “Shot” uzreiz pēc tilta sabrukšanas Kurskas apgabalā vēstīja, ka tas varētu būt saspridzināts.

Tilta konstrukcijā, šķiet, ievietots pašdarināts spridzeklis, norādīja “Shot”.

