Nikija Heilija Foto. Scanpix/EPA/RICHARD ELLIS

Vienīgā atlikusī vērā ņemamā Trampa sāncense Heilija beidz ASV prezidenta vēlēšanu kampaņu – atkāpjas Ieteikt







Vienīgā vēl atlikusī vērā ņemamā Donalda Trampa sāncense cīņā par nominēšanu startam no Republikāņu partijas novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās Nikija Heilija trešdien paziņoja par savas kampaņas izbeigšanu.

“Tagad Donaldam Trampam ir jānopelna balsis mūsu partijā un ārpus tās – to cilvēku, kuri viņu neatbalstīja, un es ceru, ka viņš to izdarīs,” televīzijas uzrunā Čārlstonā, Dienvidkarolīnas štatā, pavēstīja Heilija.

“Es esmu pateicīga par atbalstu, ko esam saņēmuši no visas mūsu lieliskās valsts,” sacīja Heilija. “Taču tagad ir pienācis laiks apturēt manu kampaņu. Es teicu, ka vēlos, lai amerikāņi būtu uzklausīti – es to esmu izdarījusi. Es to nenožēloju.”

Heilija par kampaņas beigšanu paziņoja pēc pārliecinošās sakāves “Lielās otrdienas” priekšvēlēšanās.

Kamēr Tramps otrdien notikušajās priekšvēlēšanās uzvarēja 14 pavalstīs, Heilija viņu pārspēja tikai vienā – Vērmontā.

Republikāņu pretendentam, lai nodrošinātu nominēšanu startam prezidenta vēlēšanās, nepieciešamas vismaz 1215 no 2429 republikāņu konventa delegātu balsīm.

Tramps, gūstot uzvaru 14 no 15 pavalstīm, kur priekšvēlēšanas norisinājās “Lielajā otrdienā”, nodrošinājis sev jau vismaz 1040 delegātu balsis, kamēr Heilija – tikai 86.