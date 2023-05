Foto: Ekrānuzņēmums/Twitter/Jānis Šipkēvics

"Vienradzis ieradies uz spēli", "Brīdis, ko neaizmirsīsim nekad", "Labāk par seksu!" Hokeja sajūsma sociālajos tīklos







Šķiet, šo faktu nu jau zina visi – Latvijas vīriešu hokeja izlase otrdien Rīgā pasaules čempionāta mačā apspēlēja Šveici un iekļuva ceturtdaļfinālā. Latvija pagarinājumā pieveica Šveici ar 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0). Ceturtdaļfinālā Latvija ceturtdien Rīgā tiksies ar Zviedriju. Vārtus Latvijai guva Ralfs Freibergs, Rodrigo Ābols, Kaspars Daugaviņš un Rūdolfs Balcers, bet Šveicei – Kevins Fiala, Marko Miranda un Andress Ambīls.

Tas viss noslēdzās ar milzīgu fanu sajūsmu, kas atainojās arī sociālajos tīklos. Ieskatāmies interesantākajos tvītos un emocijās!

Trīs zvaigznes uzskata, ka hokejam nav robežu:

Saspiedieties, mūsējie nāk uz ceturtdaļfinālu!

Toreiz un tagad…

Toreiz 2009. gadā bija šādi un šodien vēl labāk. 💪 pic.twitter.com/EGWwDqtwc5 — Gatis Šļūka (@KarikaturaLv) May 23, 2023

Kāds skatās tikai atkārtojumā:

"Es par hokeju neinteresējos", tāpēc spēju izšķirošās spēles skatīties tikai atkārtojumā. — Sanita Jemberga (@jemberga) May 23, 2023

Mārtiņš Staķis: “Leģendāri!”

Leģendāri! Latvija! Mūsu nacionālā 🇱🇻 izlase izcīna iespēju spēlēt ceturtdaļfinālā Rīgā!!! Legendary! Latvia! Our national 🇱🇻 team wins the opportunity to play in the quarter finals in #Riga!!!#hokejs #Riga #iihfworlds2023 #hockey pic.twitter.com/ArC8e4UXcF — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 23, 2023

Tas ir labāk par seksu!

Kas Šveices spēlētājiem ir zem ķiveres?

Ļoti parocīgi, ka Šveices spēlētājiem uz ķiveres ir norādīts, kas ir zem ķiveres. #hokejs pic.twitter.com/eourGtLoDk — Alina Kozlovska (@AKozlovska) May 23, 2023

Batņa varētu vilcienu no sliedēm nogrūst!

Ābols šogad jo īpaši monstrs. Zīlem ar tanku nevarētu tikt pāri. Šilovs izcils ripu garnadzis. Batņa ja gribētu, varētu vilcienu no sliedēm nogrūst#hokejs #aaaaaaaaaaaaa — Kalvis (@kalvinators) May 23, 2023

Vienradzis arī ieradies!

Brīdis, ko atcerēties visu savu dzīvi:

Būt kopā ar latviešiem šāda brīdī, šo es atcerēšos uz visu savu dzīvi! #hokejs 🥹🇱🇻 pic.twitter.com/pK69hkABva — Paula Poldsepa (@paulapoldsepa) May 23, 2023

Teikt, ka šie ir svētki, ir nepateikt neko:

Nervu zāles vajadzēja?

Kadri, ko skatīties atkal un atkal:

TIE GAME! Kaspars Daugavins comes in to tie things up with 5:04 to go in the 3rd. #IIHFWorlds #SUILAT @lhf_lv pic.twitter.com/ug5NOX7WdY — IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2023

Kļuvis zināms vienīgais cilvēks, kurš neskatījās hokeju:

Vai esmu vienīgais cilvēks Latvijā, kas nav skatījies šovakar hoķi? 😂 — Dmitry Golubev (@lastguru_net) May 23, 2023

Pirms spēles jāaizver logus:

Logus tālredzīgi aizvēru. Taču tas rajona rēciens lika nodrebēt rūtīm un nodzina kaķi no palodzes. — Ilze Andresone 🇺🇦 (@ilze_krii) May 23, 2023

Priekšā zviedru galds:

Šveices alpi ieņemti. Priekšā zviedru galds. #hokejs2023 — Andris Rubīns 💙💛 (@Rubins) May 23, 2023

Sadziedāšanās trolejbusā:

Trolejbusā mazie sadziedāšanās svētki ar šveiciešiem:) pic.twitter.com/vSVcZhAaGH — Elīna Kursīte (@elinakursite) May 23, 2023

Saule. Pērkons. Daugaviņš.

Sestā reize:

#hokejs Šī būs 6. reize kopš 1997.gada, kad tiekam ceturtdaļfinālā 1997. – 7.vieta, 2000. – 8.vieta, 2004. – 7.vieta, 2009. – 7.vieta, 2018. – 8.vieta. — Jānis (@sirsenis) May 23, 2023

Tas jānosargā!