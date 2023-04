“Vienreiz es braucu kā invalīds, otrreiz kā daudzbērnu ģimene” – sieviete pieķērusi šoferi, kurš pārdod bezmaksas biļetes Ieteikt







Vai pārvietojoties sabiedriskajā transportā esat saskāries ar situācijām, kad šoferis izsniedz nevis parasto biļeti, bet bezmaksas, taču naudu iekasē par pilnu? LTV raidījumā “4.studija” izskanējis stāsts par šo tēmu.

Kāda skatītāja sazinājusies ar raidījumu un pastāstījusi savu pieredzi. Viņa regulāri pārvietojas ar sabiedrisko transportu, taču vien nesen atklājusi, ka viņai iedotajā biļetē norādīts, ka viņa ir bārene, invalīde, daudzbērnu ģimenes māte vai represētā. Tātad – cilvēks, kuram pienākas bezmaksas biļete.

“Mēs braucam uz darbu katru rītu, no darba braucam katru vakaru mājās, kā jau darbadienās. Mēs uzticamies tam šoferim ar tām biļetēm, paskatāmies, – it kā samaksāts, viss ir kārtībā! Bet pamanīju, kad jau visi čeki bija jāliek pa kaudzītēm un jānodod darbā, – skatos, ka tur ir kaut kādas atlaides, skatos – pa nullēm! Beigās it kā nulle iedots un nulle izdots. Kaut kas nav kārtībā! Pārskatu vēl citus čekus, tur arī!” brīnījusies Kristīne.

Tā kā darbavieta kompensē sievietei transporta izdevumus, saprotams, ka par šādām biļetēm neviens naudu nav piekritis atgriezt, tāpēc arī viņa vērsusies pie raidījuma veidotājiem, meklējot situācijas risinājumu.

Viņa sacīja: “Tas ir loģiski, ka darbs to neatmaksās! Tad, kad es skatījos čekus, vienreiz es braucu kā invalīds, otrreiz kā daudzbērnu ģimene, tad es vēl biju represētais… visādi šitādi varianti! Par ko ir, protams, jāuzrāda dokuments! Bet, ja iekāptu kontrole, protams, nebūtu, ko uzrādīt, un es pati brīnītos, kas tas man par čeku.”

Pēc tam, kad sapratusi šofera stilu, nākamajā rītā Kristīne jau bijusi gatava. Saņēmusi biļeti, izpētījusi to un ar ieslēgtu telefona kameru devusies pie šofera, kurš norādījis, ka esot kļūdījies.

“Tik regulāri un ar dažādām biļetēm! Kad pusei autobusa ir tādas biļetes un viņš ir kļūdījies, kaut vai nepaprasot dokumentus… amizanti,” sieviete sprieda.

VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Heinsberga norādīja, ka pēc viņu rīcībā nonākušās informācijas un video šķiet, ka būs pamats piemērot pārvadātājam sodu. “Saņemsim šo detalizēto informāciju un tad lemsim, cik lieli būs nepieciešami sodi. Konkrētais video, kas ir mūsu rīcībā, jā, tur izskatās, ka sods būs jāpiemēro,” sacīja Heinsberga.

Šis ir kā atgādinājums pašiem sekot līdzi saņemtajiem čekiem un biļetēm!