Uzsākot stāstu ciklu par cilvēku pieburšanu, negaidīti saņēmām lielu atsaucību no LA.LV lasītāju puses. Kā izrādās, nevienam vien ir, ko teikt, ko pastāstīt un ar ko padalīties. Saņēmām anonīmu stāstu no lasītājas, kura atklāj, ka sātana lielākais panākums ir tas, ka cilvēki netic viņa eksistencei.

Atsaucoties uz aicinājumu pastāstīt par pieburšanām, varu teikt to, ka tas diemžēl ir ļoti izplatīti. To dara gan amatieri, gan profesionāļi ne vien vīriešu, bet arī sieviešu pieburšanai. To dara arī sporta sacensībās, karjeras izaugsmei, īpaši politikā. Iemesli ir visdažādākie, sākot ar varu, naudu, skaudību, nenovīdību. Tas ir pārvarams, bet ne vienmēr viegli.

Kad ārsti nevar atrast cēloni mistiskai slimībai…

Svarīgi ir katram pašam attīrīties (tāpat kā tīrīt zobus vai mazgāties dušā), kā arī rītos un vakaros aizlūgt par saviem mīļajiem. Negribu stāstīt detaļas par savu dzīvi – kāpēc cilvēks paliek viens radinieka svaiņu nenovīdības dēļ, lai iegūtu mantu vai tiktu pabīdīts malā karjeras dēļ. Kad, sēžot pie datora, pēkšņi vairs neizdodas uzrakstīt pat vienu sakarīgu teikumu, kad viss sāp, bet nezini, kāpēc… Viens no signāliem, kas liecina par buršanas radītu ļaunumu, – kad ārsti nevar atrast cēloni mistiskai slimībai.

Tāpat svarīgi ir uzmanīties no tiem, kas piedāvā “atburt atpakaļ”. Jāuzticas savai sajūtai un jāmeklē atbildes tautas pasakās un ticējumos – kā tikt galā ar melnajiem spēkiem. Jebkurš rituāls var būt vai nu labs vai ļauns. Rituāli notiek baznīcās. Krusts, jebkura reliģija (arī personiska un privāta) var cilvēkam palīdzēt ar labiem nodomiem un patiesu svētību. Savstarpēja sirsnība un mīlestība var mainīt visu un saraut melno spēku burvestību.

Saka, ka, ja netici, tad tev tas nevar kaitēt. Es arī neticēju, bet nonācu līdz tam, kad vajadzēja meklēt palīdzību.

Jāatceras, ka bez Dieva ziņas pat mats nenokrīt, tāpēc šie uzbrukumi ir pārbaudījums katram. Kādreiz katrai ciltij bija šamaņi, kas aizsargā savu cilti un tās valdniekus. Arī, piemēram, baznīcu zvani attīra telpu (tāpēc augstākas ēkas par baznīcu nav pieļaujamas). Eksistē simtiem veidu, kā uzbrukt, un simtiem veidu, lai attīrītos.

Nav jēgas iekārot to, kas tev nav dots

Jāsaprot, ka pasaulē ļaunums diemžēl pastāv. Sātana un melno spēku lielākais panākums ir tas, ka cilvēki netic viņu eksistencei. Ambiciozas viduvējības, kas nav mierā ar patieso lietu stāvokli, izmanto šos tumšos līdzekļus, jo godīgiem līdzekļiem nevar sasniegt kāroto. Cieš tie, kam ir patiess (šis vārds attiecas uz visu turpmāko) talants, gudrība, gods un cieņa, mīlestība, ko viņi ir nopelnījuši ar darbu un pūlēm. Katra cilvēka varā ir atšķirt labo no ļaunā, īsto un patieso no neīstā un liekulīgā.

Lūgsim par mūsu Latviju, lai Dievs attīra mūsu zemi un tautu no sārņiem, lai pie mums valda miers, saticība, cieņa, mīlestība un sirsnība.

Nekautrēsimies paust savu labestību un dziedāt mūsu tautas dziesmas. Dziesmā ir spēks. Un nav jēgas iekārot to, kas tev nav dots un nepieder. Tie, kas dara pāri citiem, visu saņem atpakaļ. Eksistē gan debesis, gan elle, tāpēc būsim patiesi pret sevi un citiem. Šeit, tagad, vienmēr.

Lai gaiša piemiņa Jānim Timmam! Ceru, ka viņa sievas lūgšanas palīdzēs arī mūsu zemei un tautai attīrīties caur šo piemēru un Jāņa Timmas nestais upuris nebūtu veltīgs! Cik pilni ir mūsu stadioni un izpriecu vietas, un cik tukši ir dievnami, cik garīgi nabadzīgas ir mūsu mājas (nav vairs svētvietas, altāra katrā mājā, pavarda siltuma)! Vairosim labo savā dzīvē un savā tuvumā, lai arī šie tumšie, modernie laiki reiz beigtos!

